ANYmal, perro robot todo terreno que compite contra Spot

Diseñado para explorar y moverse fácilmente en entornos adversos, a este perro robot llamado ANYmal, se le han otorgado nuevos "poderes" para descubrir cómo caminar sobre cualquier terreno accidentado. Este cuadrúpedo robótico todo terreno es competencia directa de Spot, el famoso perro robot desarrollado por Boston Dynamics.

Sus sensores pueden analizar todos los datos sobre los componentes que detecta sobre su entorno, como personas o animales. ANYmal es un perro robot diseñado para efectuar inspecciones en fábricas con el objetivo de identificar inconvenientes, además de optimizar la solución de algunos problemas.

Conforme a la más reciente investigación efectuada por ETH Zurich (La Escuela Politécnica Federal de Zúrich), la principal característica de este perro robot es que se puede mover rápidamente en prácticamente cualquier terreno accidentado, un nuevo rasgo para este tipo de robots.

#ANYmal is a robotic solution that navigates the most complex industrial facilities. It climbs stairs and traverses rough terrain indoors and outdoors. Watch our demo and start optimizing inspection and maintenance at your plant. https://t.co/YaVjk0yzjp pic.twitter.com/L7jnA5FXqR — ANYbotics (@anybotics) January 12, 2022

Takahiro Miki, Laboratorio de Sistemas Robóticos en ETH Zurich:

Hasta ahora, cuando un robot usaba principalmente la percepción, simplemente asumía que el mapa siempre era correcto, pero a menudo, cuando salimos al aire libre, esto no sucede, como cuando vas a la hierba alta.

ANYmal ha sido desarrollado por la empresa ANYbotics, este perro robot cuenta con cuatro patas flexibles que le permiten desplazarse con facilidad en escaleras o lugares estrechos. Cuenta con la capacidad de subir pendientes y sortear obstáculos para monitorear el funcionamiento de máquinas y equipos de cualquier tipo, por ello le llaman un cuadrúpedo robótico todo terreno.

We are delighted to announce that @anybotics and @framence_gmbh have been selected to receive @NetworkRima support for their project T-IRIS. The goal is to lower the barrier of adoption for robotic inspection by delivering a robotic solution that is easy to integrate and use. pic.twitter.com/IrsHfE2UDG — ANYbotics (@anybotics) December 7, 2021

ANYmal prioriza el "sentido" del tacto sobre la percepción visual

El equipo de investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, utilizó una densa capa de nieve como ejemplo de cuándo los sistemas de cámara de un robot producen un mapa de su terreno que no funciona cuando el perro robot pisa el suelo. El sistema de control de ANYmal le permite priorizar su sentido del tacto sobre su percepción visual.

Su más reciente prueba fue efectuada en el monte Etzel de Suiza en donde ANYmal, el perro robot siguió una ruta de senderismo que se encuentra a 1, 098 metros sobre el nivel del mar en los Alpes suizos.



Takahiro Miki, Laboratorio de Sistemas Robóticos en ETH Zurich:

La pendiente era bastante empinada, como que a veces incluso nos resultaba dura. Fue bastante agotador, pero el robot podía superar todos estos obstáculos y no necesitábamos ayudarlo.

Science Magazine covered my work!

Thanks a lot!



This robot can hike as fast as a humanhttps://t.co/A8Fn6YEJuuhttps://t.co/pSILe89RSM — Takahiro Miki (@ki_ki_ki1) January 19, 2022

Con esta nueva habilidad, expertos esperan que ANYmal pueda ser desplegado en cualquier lugar demasiado peligroso o inaccesible para las personas, incluidos hasta explorar en otros planetas.

Actualmente, cientos de robots todo terreno de cuatro patas, entre ellos Spot, el perro robot fabricado por Boston Dynamics, se encuentran en uso en diversos entornos industriales, algunos de ellos bastante hostiles como uno que efectúa trabajos de inspección de la radiación en la zona de exclusión de Chernóbil, y otros que son utilizados en plataformas petroleras del Golfo de México.