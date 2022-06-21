Dubái inaugura biblioteca Mohammed bin Rashid, faro cultural de EAU

La biblioteca más nueva de Dubái, llamada Mohammed bin Rashid, brinda al público un acceso al centro cultural más grande de su tipo tanto en Emiratos Árabes Unidos (EAU) como en toda la región de Oriente Medio.

Con sus enormes estanterías, la icónica biblioteca de 54 mil metros cuadrados tiene capacidad para recibir a mil visitantes a la vez, ofreciendo más de 1 millón de libros impresos y digitales, además de más de 6 millones de artículos de investigación.

"Esta biblioteca sin duda beneficiará a todas las personas que realizan investigaciones o estudios y brinda acceso a nueva información. Esta es una gran biblioteca", señala Tajani Al-Sheikh, un hombre sudanés que visita la biblioteca.

Dubái inaugura su biblioteca Mohammed bin Rashid

En el séptimo piso del edificio en forma de libro, se pueden encontrar los "Tesoros de la biblioteca", una exposición que muestra una colección de libros raros y antiguos, además de atlas, manuscritos y documentos, algunos de los cuales datan del siglo XIII.

El presidente del nuevo punto de acceso cultural en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohammed Al-Murr, describe la exposición y sus objetos de valor como el orgullo de la biblioteca.

Mohammed Al-Murr, escritor de cuentos emiratí:

Esta sección exhibe libros europeos que difundieron el conocimiento islámico y árabe por toda Europa. Fue entonces cuando los europeos aprendieron árabe y tradujeron los libros escritos por científicos árabes.

La biblioteca de Dubái empela inteligencia artificial y robots

La Biblioteca Mohammed bin Rashid ubicada en Dubái, será la primera en su tipo en toda la región de Medio Oriente, en emplear inteligencia artificial (AI ), incluida la selección de títulos y el préstamo, además de la devolución de los libros.

Utiliza inteligencia artificial (IA) para enviar comandos a robots que pueden ubicar libros y además de entregarlos a los visitantes donde sea que se encuentren al interior del inmueble de siete pisos. Alberga libros de bolsillo y digitales sobre una variedad de temas, incluidos idiomas, geografía, filosofía, salud, matemáticas, desarrollo personal y literatura, así como ficción, disponibles tanto en árabe como en inglés.

El sistema automatizado de almacenamiento y recuperación de libros electrónicos se encuentra en el primer piso de la biblioteca y es una de sus secciones más grandes.

Conforme a las autoridades de Dubái, la biblioteca Mohammed bin Rashid, ayudará a fortalecer la estatura de Emiratos Árabes Unidos (EAU), como centro de cultura e innovación en la región mediante la creación de un entorno propicio que atiende a todos los segmentos de la comunidad, principalmente a las escuelas y universidades.

El icónico inmueble en Dubái, comprende nueve bibliotecas especializadas, incluida la Biblioteca General, la Biblioteca de los Emiratos, la Biblioteca para Adultos Jóvenes, la Biblioteca para Niños, la Biblioteca de la Colección Especial, The Maps y Atlass Library, The Media and Arts Library, The Business Library y The Periodical Library.