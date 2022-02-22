Inauguran el Museo del Futuro en Dubái, EAU

El futuro nos alcanza y se despliega en Dubái en donde hoy (02-02-2222), se inaugura el Museo del Futuro, un inmueble de diseño vanguardista al que residentes de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han calificado como "el edificio más hermoso de la Tierra".

Museo del Futuro, nuevo símbolo de la modernidad en Dubái

El Museo del Futuro, es un espacio en donde Dubái va a exhibir los últimos avances científicos y tecnológicos. Estarán albergados en un inmueble de diseño vanguardista, de arquitectura "caprichosa y opulente". Esta obra de la ingeniería ha sido construida sin utilizar una sola columna.

En esta joya de la arquitectura también se albergarán intercambios de ideas entre innovadores y pensadores críticos de diversos ámbitos, además de la colaboración entre científicos del mundo árabe. El Museo del Futuro también pretende ser un impulsor de la curiosidad intelectual acerca de la ciencia, la tecnología, además del conocimiento de las futuras generaciones.

Mohammed Abdullah Al Gergawi, Presidente del Museo del Futuro, señala que "las ambiciones del Museo del Futuro apoyan la visión del Emirato de Dubái y de los EAU de ofrecer un futuro resistente y próspero para las generaciones actuales y futuras, destacando las innovaciones prometedoras y diseñando ideas y proyectos que definirán el camino a seguir". El Museo del Futuro es un hito cultural icónico y un centro para las innovaciones del futuro que simboliza la visión futurista de los gobernantes de Emiratos Árabes Unidos.

El Museo del Futuro en Dubái también albergará un completo laboratorio de tecnologías, ideas y ciudades del futuro, además de que invertirá en la creación de capacidades y el desarrollo de iniciativas, investigaciones y estudios que alineen el propósito con el impacto.

Descubrimientos científicos y últimos avances tecnológicos estarán en el Museo del Futuro en Dubái

Denominado como "el edificio más hermoso de la Tierra", en este inmueble se albergarán avances tecnológicos y descubrimientos científicos. Sus visitantes podrán utilizar desde muestras de ADN para rehabilitar organismos fúngicos, y hasta probar las habilidades de los más pequeñitos en cuanto a su creatividad y curiosidad.

ختم #متحف_المستقبل، أجمل مبنى على وجه الأرض يزين جوازات سفر القادمين إلى إمارة المستقبل .. دبي.#أجمل_مبنى_على_وجه_الأرض pic.twitter.com/j8b2IxAD2s — Museum Of The Future (@MOTF) February 22, 2022

Museo del Futuro, el nuevo ícono de Dubái

El Museo del Futuro es un edificio de 78 metros de altura con un diseño vanguardista y aspecto aerodinámico. El despacho de arquitectura Killa Design es el responsable de su diseño. Este ícono de la arquitectura contemporánea emiratí se encuentra "paralelo “a la línea de tren elevada de Dubái, muy cerca de la Burj Khalifa, la torre más alta del mundo.

Esta joya de la arquitectura tiene la forma abstracta de un toro, la forma de un anillo cuyo vacío representa a los conocimientos desconocidos. Se encuentra rodeada de un jardín con más de 100 especies de plantas.

Sus características ventanas tienen formas de caligrafía árabe que integran mensajes (mapeados en 3D) escritos por el primer mandatario de Dubái, el Sheikh Mohammed.