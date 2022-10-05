VIDEO: “Duendes verdes” cometen violento asalto en Metro de Nueva York

Un grupo de mujeres, a quienes bautizaron en redes sociales como la banda de los “duendes verdes”, cometieron un violento asalto en un vagón del Metro deNueva York, Estados Unidos. El momento quedó grabado por las cámaras de otros usuarios que se encontraban en el lugar.

El violento asalto ocurrió la madrugada del domingo en el Metro de Nueva York, específicamente en la estación de Times Square, cuando un grupo de mujeres, vestidas con leotardos verdes neón, despojaron de sus pertenencias a otras personas.

Las mujeres llamadas "duendes verdes" asaltaron a otras dos chicas, a quienes les quitaron un celular, tarjetas de crédito, una cartera y otros objetos personales.

Nothing good happens on a train at 2 in the morning

USA.Thieves wearing neon green snatch teen’s purse at NYC subway station



A group of young female thieves wearing neon-green clothes swiped a teenage straphanger’s purse in a Times Square subway station Sunday morning, cops said pic.twitter.com/1YCVHqg1ju — Janebond (@Janebon34813396) October 3, 2022

Duendes verdes atacan a dos chicas en Metro de Nueva York

En redes sociales circuló el video en el que se ve a seis mujeres vestidas con leotardos verdes neón, llamadas "duendes verdes" agrediendo físicamente a otras dos chicas, mientras el resto de los usuarios grabaron el incidente.

En las imágenes se aprecia cómo entre patadas y puñetazos golpean a dos adolescentes, incluso a una de ellas la azotan contra la pared sin que nadie se metiera para calmar a las agresoras "duendes verdes".

Las víctimas exigieron justicia a las autoridades de Nueva York, quienes ya trabajan para capturar al grupo de delincuentes. Aunque algunas mujeres no llevaban máscara, aún no han podido ser identificadas.

También se desconoce el motivo por el que las "duendes verdes" atacaron a las dos jovencitas en el Metro de Nueva York.