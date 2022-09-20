VIDEO: Hombre armado toma 12 rehenes en un banco de Georgia

El Ministerio de Interior de Georgia informó que este martes un hombre armado asaltó un banco y tomó a 12 personas como rehenes en la ciudad de Kutaisi.

En redes sociales compartieron imágenes del hombre armado dentro del banco en Georgia, donde se le vio portando un pasamontañas, uniforme del ejército, explosivos adheridos a su cuerpo.

El sujeto exigió a las autoridades que le entregaran dos millones de dólares, un helicóptero, una caña de pescar y una bandera rusa a cambio de liberar a los 12 rehenes que mantenía secuestrados dentro del banco.

En tanto, la policía de Georgia indicó que ya estaban tomando las medidas necesarias para la liberación “segura y oportuna” de los 12 rehenes.

El asalto al banco tuvo lugar en una sucursal del Bank of Georgia en la avenida Shota Rustaveli de Kutaisi.

Kutaisi es la tercera ciudad más poblada de Georgia y está ubicada en el oeste del país.

BREAKING 🇬🇪 : Armed bank robbery in Kutaisi, #Georgia. The criminal tied a hostage to himself, he mined himself and the building of the Bank Of Georgia.



♦️He demands $2 million & there are 12 people in the bank.

♦️Law enforcement officers cordoned off the bank building. pic.twitter.com/ErR5otlYx3 — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) September 20, 2022

Asalto a bancos en el mundo

La semana pasada, en Líbano, una mujer interrumpió de forma violenta en un banco, amenazando con una pistola a los cajeros y al gerente retiró 13 mil dólares en efectivo de su propio dinero.

Ello, debido a que la situación económica por la que atraviesa el país, no permite que los bancos otorguen altas cantidades a sus clientes; es decir tiene un tope para retirar dinero de sus ahorros.

Unas semanas antes, también en Líbano, un hombre asaltó otro banco comercial para retirar sus propios fondos para tratar a su padre enfermo.

El perpetrador acusado fue arrestado pero luego liberado sin cargos después de que el banco retirara su demanda.

Los bancos de Líbano bloquearon a la mayoría de los depositantes de sus ahorros desde que estalló una crisis financiera hace tres años, dejando a gran parte de la población sin poder pagar las necesidades básicas para vivir cómodamente.

