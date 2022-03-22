Duques de Cambridge llegan a Jamaica por gira real

El príncipe Willian de Reino Unido y su esposa Kate, duques de Cambridge, llegaron a Jamaica durante su gira real por el Caribe el martes 22 de marzo, en medio de un renovado escrutinio del legado colonial del Imperio Británico.

Los duques de Cambridge saludaron a funcionarios del gobierno de Jamaica cuando desembarcaron de su avión en el Aeropuerto Internacional Norman Manley en la capital, Kingston, mientras una banda militar tocaba para darles la bienvenida.

Más temprano el martes, decenas de personas se reunieron frente a la Alta Comisión Británica en Kingston, para cantar canciones tradicionales rastafari con pancartas con la frase "seh, lo siento", una frase local que insta a Gran Bretaña a disculparse por legado colonial en Jamaica. Durante su visita a Belice, unos días antes, manifestantes también protestaron por su visita.

El año pasado, el gobierno de Jamaica anunció planes para pedirle a Gran Bretaña una compensación por transportar a la fuerza a unos 600,000 africanos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y banano que crearon fortunas para los propietarios británicos de los esclavos .

Se espera que el Príncipe William y su esposa participen en una "actividad deportiva" y una "actividad cultural" durante su visita a Jamaica antes de continuar la gira real por el Caribe.

Scores of Jamaicans are gathered outside the British High Commission on Trafalgar Road in St Andrew protesting the official visit of the Duke and Duchess of Cambridge to the island, a former British colony.https://t.co/qPXFhRBhXy



Watch more: https://t.co/dg2nvMBlu1 #RoyalVisit pic.twitter.com/VKuviadeCy — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) March 22, 2022

Gira real en el Caribe

La gira real de los duques de Cambridge se produce unos cuatro meses después de que Barbados se convirtiera en república al destituir a la reina Isabel II como jefa de Estado.

El gobierno de Jamaica, que es una Monarquía Constitucional Parlamentaria donde la Reina es la cabeza del Estado, ha iniciado un proceso que podría llevarlo a seguir el mismo camino, aunque puede llevar años.

Belice y las Bahamas, las otras dos paradas en la gira real de una semana en el Caribe, también son monarquías que tiene por reina a Isabel II.

La gira de los duques de Cambridge coincide con la celebración de los 70 años de la reina Isabel II en el trono y busca fortalecer los lazos del Reino Unido con la Mancomunidad Británica.