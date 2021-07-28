Murió Dusty Hill, bajista de la banda ZZ Top

El bajista y fundador de la banda ZZ Top, Dusty Hill, murió este miércoles 28 de julio, mientras dormía en su casa ubicada en Houston, Texas, Estados Unidos, de acuerdo con información de la agrupación.

La banda estadounidense de blues y rock, ZZ Top, confirmó a través de su cuenta de Facebook que Dusty Hill murió y aseguró que siempre será recordado con cariño y profunda admiración.

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Nos entristece la noticia de hoy que nuestro Compadre, Dusty Hill, falleció mientras dormía en su casa en Houston, TX. Nosotros, junto con legiones de fanáticos de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su firme presencia, tu buena naturaleza y compromiso duradero.

El mensaje con el que se confirmó que Dusty Hill murió a los 72 años de edad, fue firmado por sus compañeros en ZZ Top, Billy Gibbons y Frank Beard.

Dusty Hill se perdió gira por EU con ZZ Top

El pasado 23 de julio, ZZ Top también informó en las redes sociales que por un “problema de cadera”, Dusty Hill no podría estar en la gira que tenían planeada por Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si ese problema de salud estuvo relacionado con su fallecimiento.

En el mensaje que publicaron en Facebook, los integrantes de ZZ Top mencionaron que Dusty Hill regresó a Texas para atender su problema de salud y le desearon una pronta recuperación.

La agrupación ZZ Top había planeado una gira por la celebración del 40 aniversario de su álbum “El Loco”, por lo que lanzaron productos alusivos como stickers, playeras y gorras.

Dusty Hill festejó su cumpleaños en mayo

El bajista y fundador de ZZ Top, Dusty Hill, festejó su cumpleaños 72 el pasado 19 de mayo. En esa ocasión, sus compañeros le dedicaron un mensaje en las redes sociales.

“Espero verte de nuevo en el camino este verano, amigo”, escribió ZZ Top en su cuenta de Facebook y acompañó el mensaje con una fotografía de Dusty Hill.

Dusty Hill fue uno de los integrantes fundadores de ZZ Top, era el bajista principal y vocalista secundario desde que la banda debutó en 1969. Uno de los grandes éxitos es la canción “La Grange”, del álbum “Tres Hombres”, de 1973.