En Nueva York subastan instrumentos usados por leyendas del Rock

Se recopiló una gran variedad de historia de la música para la venta "Un siglo de música" de la subasta de Guernsey del 14 al 15 de julio. Algunos de los lotes incluyen las puertas del famoso Hotel Chelsea en Nueva York, donde una vez vivieron muchos músicos, el clarinete de Benny Goodman y una guitarra utilizada por el difunto Eddie Van Halen.

"Si el precedente fuera una guía, algunas de las guitarras Van Halen se vendieron, no hace mucho, pero eran de la década de 1990, cuando ahora se empezaron a reproducir, a producir en masa. Se trataba de un original hecho a mano y, por tanto, ciertamente debería traer un Una cantidad de seis cifras, uno pensaría. Cuán alto es su conjetura es tan bueno como el mío ", dijo el presidente de la Subasta de Guernsey, Arlan Ettinger.

Guernsey’s is proud to present A Century of Music on July 14th and July 15th

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This Thursday, July 8th is the final day to view the Meisel Collection in person in NJ before the auction date. To schedule an appointment please call or email today.

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Pictured: Lot 342 and Lot 468 pic.twitter.com/tpXrBgyWc9 — Guernsey's (@Guernseys1975) July 6, 2021

La subasta contará con artículos del concierto de Woodstock

La venta también contará con numerosos artículos del concierto de Woodstock de 1969, incluidos paneles pintados a mano y la cámara utilizada para capturar imágenes durante el festival por Barry Levine con las imágenes reales.

"Toda la fotografía original tomada en el escenario por el fotógrafo profesional elegido para estar allí. Imágenes de Jimi Hendrix y Crosby, Stills y Janis Joplin desde el escenario de Woodstock. Tenemos las diapositivas originales de esos días".

Las ganancias de la venta de guitarras que alguna vez fueron propiedad del músico Jason Becker se destinarán a los costos médicos de su batalla contra la ELA.

“Un siglo de música” subasta de instrumentos y artículos musicales en Nueva York.

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También se subastaran otros instrumentos que a pesar de no haber pertenecido a ningún músico reconocido, sí son muy valiosos por su tipo y fabricación: "El Firebird, la guitarra inclinada justo al lado o cerca de él, utilizada por el Lynyrd Skynyrd original para producir canciones tan famosas como 'Freebird'. Y luego están los instrumentos como la Gibson Les Paul Gold Top. Creo que está en el medio de allí, que no fue tocado por nadie famoso, sino que son instrumentos espectaculares y raros", dijo el presidente de la subasta de Guernsey, Arlan Ettinger.

La subasta se realizará en línea y también se aceptarán ofertas por correo electrónico, correo postal y teléfono.