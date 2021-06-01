El festival Coachella ya tiene fechas para 2022

Coachella, uno de los festivales de música más grandes de California, está de vuelta. El festival de música y artes del valle de Coachella se realizará del 15 al 17 de abril así como del 22 al 24 del próximo año.

Debido a la pandemia por COVID-19, el evento ha sido aplazado y cancelado varias veces.

Aunque la alineación de actos musicales aún no ha sido anunciada, la venta de entradas anticipadas para la edición 2022 comienza el 4 de junio de 2021. Además abrieron un pre-registro en su sitio web.

Los organizadores también han compartido que los accesos adquiridos para 2020 serán validos para Coachella 2022.

See you in the desert 🌵 Coachella returns April 15-17 & 22-24, 2022. Register now to access the 2022 advance sale beginning Friday, June 4 at 10am PT.https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/0PzCZYrbB6 — Coachella (@coachella) June 1, 2021

El mes pasado, los organizadores detrás de Lollapalooza, el festival de música más grande de Chicago, anunciaron que volvería este verano. Para ingresar al evento se requerirá haber sido vacunado contra la COVID-19 o en dado caso una prueba negativa contra el virus.

Cancelaciones de los festivales Coachella 2020 y 2021

A principios de 2021, Coachella anunció que el festival, el cual estaba planeado para abril, sería pospuesto para otoño. Sin embargo, los organizadores volvieron a cancelar el evento para celebrarlo en 2022 sin limitaciones sanitarias debido a las buenas perspectivas de la campaña de vacunación contra el coronavirus en Estados Unidos.

La primera edición que canceló Coachella fue la de 2020, a un mes de que arrancara el festival. Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean eran los headliners de la cartelera.

¿Qué es Coachella?

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley (en inglés Coachella Valley Music and Arts Festival) es un evento de tres días en la última que se celebra en abril y tiene lugar en Indio, California, en el desierto de Colorado. Su primera edición fue en 1999.

En él se presentan artistas consolidados y emergentes de distintos géneros musicales (como el rock alternativo, indie rock, pop, hip hop, electrónica) así como instalaciones artísticas y esculturas entre otros.

Es uno de los festivales de música más grandes, famosos y rentables de Estados Unidos. El éxito de Coachella llevó a sus organizadores a establecer festivales de música adicionales en el sitio, incluido el festival anual de música country Stagecoach, el festival Big 4 thrash metal y el Desert Trip.

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