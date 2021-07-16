VIDEO: EAU provoca lluvia artificial para combatir ola de calor

Autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) pusieron en práctica un plan para provocar lluvia artificial en diferentes regiones del país, con la intención de combatir la fuerte ola de calor.

El Centro Nacional de Meteorología (CNM) de EAU explicó a un medio local que realizaron labores de siembra de nubes para aumentar las precipitaciones debido a la ola de calor. Este miércoles y jueves provocaron lluvia artificial en regiones como Abu Dabi, Dubái y Sharjah.

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El organismo emitió alertas meteorológicas para el este de los EAU debido a la posibilidad de formación de nubes convectivas, las cuales se forman debido a las altas temperaturas de la superficie de la tierra que hacen que el aire cálido y húmedo se eleve a través del aire circundante más frío en la atmósfera.

De acuerdo con la declaración del Centro Nacional de Meteorología de EAU al medio local, este martes, la temperatura más alta que se registró fue de 47° Celsius en la ciudad de Sweihan, en Abu Dhabi.

Además de las altas temperaturas por la ola de calor, las nubes convectivas han generado vientos con velocidades de hasta 40 km/h que provocan desplazamientos de polvo y arena, de acuerdo con las previsiones meteorológicas de CNM de EAU.

EAU desarrolla tecnología para provocar lluvias artificiales

En los últimos años, las autoridades de EAU han desarrollado una serie de tecnologías para provocar lluvia artificial en su árido territorio, donde actualmente se registra la ola de calor.

Durante mayo de este año, el país utilizó drones para tratar de provocar la lluvia artificial mediante la aplicación de descargas eléctricas en las nubes que sacuden las gotas dentro, se reúnen y pueden caer como precipitación.

Este programa de siembra de nubes comenzó a realizarse por primera vez durante esas fechas de primavera y la investigación fue publicada en el Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, dirigida por la Universidad de Reading.

|Crédito: Universidad de Reading

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