Ebrard conversa con Antony Blinken, secretario de Estado de EU

El secretario de Estado Antony Blinken habló ayer con el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard. En la conversación telefónica ambos funcionarios hablaron sobre la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos (EU) y México y los esfuerzos conjuntos para combatir los precursores químicos que se utilizan en la producción de fentanilo ilícito y otras drogas sintéticas.

El Secretario de Estado, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos de apoyar a México y proteger a las comunidades de las redes delictivas.

Además, destacó que la cooperación en seguridad sigue siendo una prioridad máxima.

Tuve conversación telefónica con el Secretario Antony Blinken con miras al próximo encuentro del Entendimiento Bicentenario que se llevará a cabo en Washington,DC. Tema principal cooperación contra fentanilo y armas entre ambos países. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 14, 2023

Ebrard y Blinken hablan sobre el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses

También se informó que hablaron sobre la delegación estadounidense de alto nivel a México encabezada por la asesora en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la Doctora Elizabeth Sherwood-Randall, que se enfocó en fortalecer las medidas de aplicación de la ley y promover la seguridad ciudadana para desarticular la cadena de suministro de las drogas sintéticas y reducir los riesgos de su consumo.

Finalmente, elsecretario de Estado Blinken y el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard conversaron sobre el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, un hecho que tuvo como desenlace la muerte de dos ciudadanos estadounidenses y un ciudadano mexicano.

