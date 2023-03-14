Marcelo Ebrard lanza campaña de defensa de México en Estados Unidos

Ciudad de México. Desde Washington, esta tarde el canciller Marcelo Ebrard instruyó al embajador Esteban Moctezuma y los 52 cónsules mexicanos en Estados Unidos emprender una campaña de información y defensa de México ante ataques de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano estadounidense.

Durante dicho encuentro, Marcelo Ebrard y los cónsules revisaron los recientes dichos de algunos legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano, los cuales culparon a México por la crisis en el consumo de fentanilo en Estados Unidos, incluso propusieron una intervención militar en territorio nacional.

📄 El canciller @m_ebrard lanza campaña de defensa de México en Estados Unidos. https://t.co/GzBGpe5fZp pic.twitter.com/PRiEViZSrh — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 14, 2023

El canciller Marcelo Ebrard declaró que México ha sido el principal aliado de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo, además aseguró que se ha incautado una cifra récord de más de seis toneladas de esta sustancia. Añadió que la lucha contra el tráfico de fentanilo ha costado cientos de bajas de fuerzas federales mexicanas.

“Con este costo de vidas humanas, ¿cómo es que estos señores se atreven a cuestionar nuestro compromiso o, peor aún, a pedir una intervención en nuestro país?”, objetó Ebrard.

El titular de Relaciones Exteriores pidió al embajador Esteban Moctezuma y a los cónsules sostener reuniones informativas con la comunidad mexicana y actores políticos, además de rendir un informe semanal sobre estos.

México a favor de la cooperación

El canciller Marcelo Ebrard enfatizó que los gobierno de México y Estados Unidos trabajan en el marco del Entendimiento Bicentenario para evitar muertes por el uso de fentanilo y para impedir que los grupos criminales accedan a armamento de alto poder.

Informó que en abril habrá una reunión en Washington entre los gabinetes de seguridad de México y Estados Unidos para identificar pasos extras de cooperación para el combate de tráfico de fentanilo y de armas.

Asimismo, el canciller Ebrard destacó que, como medida de control, se determinó que los puertos fueran administrados por la Marina y las aduanas por el Ejército.



