Ebrard llama a contrarrestar el cambio climático por el bien global

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el compromiso del gobierno mexicano para combatir el cambio climático y llamó a consolidar un compromiso común para contrarrestar los efectos por el bien global.

Marcelo Ebrard asistió este jueves a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde señaló que México está dispuesto a trabajar “con todas las partes interesadas” para encontrar soluciones a favor del medio ambiente.

Te puede interesar: México pide que vacunas aprobadas por la ONU tengan validez mundial

“Reafirmo el compromiso de México de combatir el cambio climático, conjuntamente con todas las partes interesadas, para encontrar soluciones globales y multidimensionales, y reitero que todos debemos trabajar para que sea un éxito”, dijo Ebrard durante su participación en la reunión de este mañana realizada en la sede de la ONU en NUeva York.

En ese sentido, el canciller propuso dar seguimiento a las metas propuestas por cada nación en cuanto a reducciones de contaminantes, así como al financiamiento que se designe rumbo a la COP26, para que no quede en declaraciones políticas.

El canciller @m_ebrard 🇲🇽 exhorta al Consejo de Seguridad 🇺🇳 a no evadir el tema de Cambio Climático. Participa junto a Jefes de Estado y otros cancilleres.



👇escucha la intervención aquí:

📺 https://t.co/r2J9nZtsy8#MexicoUNSC pic.twitter.com/C8kvUtZCz0 — Misión de México ONU (@MexOnu) September 23, 2021

“Otra cosa que podríamos proponer que se incluya, es la dimensión del seguimiento de las metas que nos proponemos y de cómo el financiamiento que se ha dispuesto o se va a disponer se va a llevar a cabo, para que no quede en declaraciones políticas”; aseveró.

Marcelo Ebrard señaló que desde el año pasado, con el inicio de la pandemia de Covid-19, quedó claro que las amenazas a la paz y la seguridad internacionales son multidimensionales; y una de ellas, cada vez más relevante, es el cambio climático, que representa una amenaza para la sobrevivencia de la humanidad.

Marcelo Ebrard pide actuar a tiempo ante el avance del cambio climático

El canciller explicó que la única manera de hacer frente al cambio climático es mediante el multilateralismo, con un enfoque integral y coherente a través del sistema de Naciones Unidas y detalló que el reto está en identificar oportunamente las situaciones y los espacios en los cuales los efectos del cambio climático pueden tener efectos multiplicadores que atenten contra la paz y la seguridad mundial.

Ebrard recordó el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, presentado en agosto pasado, que hablaba sobre los cambios sin precedentes en el clima y la temperatura globa.

“Los escenarios proyectados para el futuro implican cambios significativos en olas de calor, precipitación intensa, sequías y ciclones, entre otros, con graves consecuencias en la actividad humana. Está en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales y el bienestar de nuestros pueblos”, dijo.

Te puede interesar: FDA autoriza la tercera dosis de la vacuna Pfizer para adultos mayores

