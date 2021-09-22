México pide que vacunas aprobadas por la ONU tengan validez mundial

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que todas las vacunas contra el Covid-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) deben ser reconocidas mundialmente.

Juan Ramón de la Fuente participó este martes en una reunión con los miembros de la alianza MIKTA, conformada por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, donde reiteró la postura del país respecto a las vacunas.

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A través de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), compartió el video, en el que el embajador señala que México planteará en el contexto del G20 que todas las vacunas sean aprobadas universalmente sin tomar en cuenta el país en el que se crearon.

“En el contexto del G20, lo que ahora México está planteando es que se acepten universalmente todas aquellas vacunas que han estado aprobadas por los expertos de la OMS, porque ahora resulta que algunos países solamente están aceptando las vacunas que se aplicaron en ese país en particular”, explicó Juan Ramón de la Fuente.

▶️Mensaje del embajador Juan Ramón de la Fuente respecto al segundo día de la 76º Asamblea General de la @ONU_es. #UNGA



Señaló que hoy se discutió un planteamiento hecho por México🇲🇽 para que todos los países acepten universalmente todas las vacunas aprobadas por la @WHO. pic.twitter.com/svSsLjnsWy — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 22, 2021

Asimismo, indicó que los países que conforman a la OMS deben de confiar y respaldar a los científicos encargados de crear las vacunas contra el Covid-19 y señaló que para la aprobación de éstas debe existir un criterio científico y no político ni económico.

“Tiene que haber un científico, no puede haber un criterio económico ni político. Si somos parte de la OMS debemos de creer en los expertos”, agregó el embajador.

"De manera que todas aquellas vacunas que hayan sido aprobadas por los especialistas del organismo, que son científicos reconocidos, independientes, comités incuestionables, tendrían que ser reconocidas por todos nuestros países", finalizó.

Juan Ramón de la Fuente aseveró que la propuesta fue aceptada por tres de los cuatro integrantes de MIKTA, mientras que el país restante manifestó una “posición abierta” ante la propuesta.

¿Qué es MIKTA y cuál es el papel de México?

MIKTA es un espacio informal para el diálogo entre sus integrantes, con base en sus coincidencias y su pertenencia a otros foros internacionales como G20 y Naciones Unidas.

El objetivo fundamental de MIKTA es fortalecer los vínculos bilaterales entre sus miembros, así como impulsar la cooperación y promover la coordinación en temas globales de interés común.

México al igual que otras potencias medias, tiene un papel importante, que consiste en la transformación gradual del sistema internacional en uno que logre abrir una ventana de oportunidad para que países medianos aumenten su influencia y liberen su potencial constructivo y conciliador frente a problemas internacionales urgentes.

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