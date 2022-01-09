Ebrard entrega la presidencia pro-tempore de la CELAC a Argentina

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, informó mediante un video que entregó la presidencia pro-tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC) a Argentina.

“El día de ayer entregamos ya la presidencia pro-tempore de la comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños, estamos complacidos de que esta comunidad en la que somos más de 30 países, tenga una actividad como la que se logró en estos dos años de pandemia”, comentó el canciller, mientras resaltó el 380 aniversario luctuoso de Galileo Galilei.

Marcelo Ebrard agregó que este 2022 comienza a funcionar la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) y resaltó la creación del primer fondo para hacerle frente al Cambio Climático, así como la de AstraZeneca entre México y Argentina que llegó a 17 países.

En el marco del 380 aniversario luctuoso de Galileo Galilei, el secretario de Relaciones Exteriores, @m_ebrard, dijo que este viernes México le entregó a Argentina la Presidencia Pro-tempore de la CELAC. pic.twitter.com/AW50G9TUlW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 8, 2022

El secretario de Relaciones Exteriores de México dijo que el trabajo de México en la presidencia de CELAC fue “decoroso” e informó que el lunes 10 de enero, se realizará la reunión de Embajadores y Cónsules en la Ciudad de México, en la que participará el embajador Esteban Moctezuma.

Marcelo Ebrard adelantó que durante dicha reunión se determinará la agenda de este 2022 donde se tocará temas sobre cómo hacer frente a la pandemia y cómo contribuir a la recuperación de la economía.

“Vamos a determinar la agenda a seguir de este 2022 y cómo vamos a hacer frente no solo de la pandemia, sino cómo podemos contribuir para la recuperación económica de nuestro país”, informó Marcelo Ebrard.

¿Qué es la Celac donde México tuvo la presidencia dos años?

De acuerdo con la página oficial, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política entre los 33 países que conforman América Latina.

Su objetivo es contribuir y profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de la región, en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente.