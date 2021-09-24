Ebrard pide ante la ONU control estricto al tráfico de armas

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, tocó el tema de las armas en la Asamblea General de la ONU, en donde se pronunció para que el Consejo de Seguridad atienda el tema del tráfico ilegal de armas que no solo afecta a México, sino a todo el mundo.

"Continuaremos llamando la atención de la comunidad internacional sobre el comercio irresponsable de armas y su tráfico, así como el vínculo con el incremento de la violencia y de crímenes de alto impacto que afectan la seguridad de los ciudadanos y limitan sus posibilidades de desarrollo. Esperamos que haya un control más estricto de las armas más pequeñas y ligeras, ya que estas son el combustible que alimenta los conflictos del mundo”.

El canciller @m_ebrard urgió ante la Asamblea General de la ONU a terminar el bloqueo económico a Cuba, además de abogar por un acceso equitativo a vacunas #anticovid-19 y control de armas. pic.twitter.com/CN05B50jo7 — Irving (@IrvingPineda) September 24, 2021

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Ebrard también dijo ante los miembros de la ONU que México buscará que el Consejo de Seguridad sea un órgano más representativo, democrático, transparente y eficiente.

“Una reforma que incremente únicamente los asientos no permanentes con mandatos de largo plazo y con posibilidad de reelección inmediata es viable y representaría un cambio de fondo en el funcionamiento del órgano a quien encomendamos el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”.

🔴 AHORA: En el Pleno de la Asamblea General de la @ONU_es 🇺🇳, @m_ebrard también se pronunció para que el Consejo de Seguridad pugne por atender el tema del tráfico ilegal de armas que afecta a México🇲🇽 y al mundo. pic.twitter.com/r6zbFX3tzX — ⭕️ Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) September 24, 2021

Además del tráfico de armas, Ebrard también abordó sobre el acceso equitativo a las vacunas, las medidas de atención al fenómeno de la migración, tema en el que aseguró que México trabaja para combatir los discursos de odio, la xenofobia y el racismo.

Otros de los temas que abordó el canciller ante la Asamblea General de la ONU fue la política exterior feminista adoptada por México en 2020 y el cambio climático expresó el interés que tiene el país en colaborar con la comunidad internacional para atender al fenómeno y su apoyo al Acuerdo de París.

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