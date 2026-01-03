Detienen a hombre que intentó arrojar a su bebé de dos semanas desde un segundo piso en Ecatepec

Un hombre identificado como Johertzi “N”, de 33 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec luego de presuntamente intentará arrojar a su bebé de dos semanas de nacido desde el segundo piso de una vivienda y golpearlo en la colonia Jardines de Morelos, Estado de México ( Edomex ).

Golpeó e intentó arrojar a su bebé del segundo piso en Ecatepec

De acuerdo con el reporte policial, efectivos del Sector 13 se trasladaron a un domicilio situado en la calle Durango, esquina con Guadalajara, tras recibir el aviso de que un hombre pretendía lanzar a su bebé desde lo alto de la vivienda.

Cuando los uniformados llegaron, encontraron a un grupo de varias personas estaban golpeando al presunto agresor, por lo que intervinieron para resguardarlo y proceder a su detención.

El menor fue asegurado por los oficiales y, posteriormente, quedó bajo resguardo del DIF de Ecatepec , donde recibió atención médica por los golpes que, según el informe, le habrían sido propinados por su propio padre.

Detienen al padre del menor y a su pareja tras golpear a bebé de dos semanas de nacido

Durante la intervención, también fue presentada ante el Ministerio Público la pareja del detenido, identificada como Maricruz “N”, quien, de acuerdo con las autoridades, se negó a denunciar los hechos. La mujer fue puesta a disposición por los presuntos delitos de violencia familiar y encubrimiento.

Tras los hechos, Johertzi “N” fue trasladado ante las instancias correspondientes para determinar su situación legal.

Mientras tanto, las autoridades municipales resaltaron la importancia de reportar oportunamente cualquier caso de maltrato infantil, a fin de salvaguardar la integridad de niñas y niños.

Sharon Sakoulos, mujer de Ohio acusada de matar a su hija de 3 años

Una mujer identificada como Sharon Sakoulos fue detenida en Ohio tras la muerte de su hija de tres años, ocurrida en la víspera de Año Nuevo.

Elementos de la Policía de Columbus acudieron a la vivienda luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba que una menor no respiraba.

Al llegar, encontraron a la niña sin signos vitales y comenzaron maniobras de reanimación mientras solicitaban apoyo de paramédicos.

Testigos afirmaron que, mientras policías y personal de emergencia intentaban salvar a la menor dentro de la vivienda, la madre permanecía afuera fumando un cigarro, con una actitud descrita como tranquila y sin reacción, lo que generó conmoción entre los vecinos.