Localizan toma clandestina de hidrocarburo dentro de una casa en Ecatepec, Edomex

Un fuerte olor a combustible en Ecatepec movilizó a las autoridades, que localizaron una toma clandestina conectada a un ducto de Pemex dentro de una vivienda en el Estado de México (Edomex), la tarde del martes 30 de diciembre.

¿Cómo detectaron la toma clandestina en Ecatepec?

Según los primeros informes, el hallazgo se dio en un inmueble ubicado en la calle Viento de Revolución, donde elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron una diligencia para catear la propiedad.

En esta, se encontró un tubo galvanizado de media pulgada conectado a un contacto de luz, que se escondía dentro del muro de la construcción.

De inmediato, elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec ingresaron al lugar para asegurarse de que no existiera ningún riesgo de fuga.

Afortunadamente, la toma se encontraba cerrada, pero de todas formas se desplegó un operativo intenso en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos y cerrar el ducto.

Sellan toma clandestina en Edomex

Tras el hallazgo, personal de Pemex inició los trabajos para cerrar y sellar la toma clandestina. Se utilizaron herramientas y maquinaria especializada para localizar la conexión al ducto principal y garantizar que no hubiera fuga de hidrocarburo.

Hasta el momento, no se reportaron detenidos, aunque las autoridades mantienen la vigilancia en la zona, para poder dar con el dueño de la propiedad.

Localizan otra toma clandestina en Veracruz

Ecatepec no ha sido el único punto del país donde se han detectado conexiones ilegales a ductos de Pemex en los últimos días.

En Veracruz, cerca del poblado Nuevo Potrero, Ciudad Isla, se registró una baja de presión en un ducto, relacionada con otra toma clandestina de combustible.

En dicho cateo, las autoridades inhabilitaron la toma y aseguraron 20 metros de manguera de una pulgada, tres válvulas de diferentes tamaños y dos reducciones de dos a una pulgada; lo que prácticamente evidenció como se ha ido "modernizando" el robo de combustible.

Al lugar arribaron también elementos de Seguridad Física de Pemex y fuerzas federales para garantizar la seguridad durante la intervención y evitar fugas.