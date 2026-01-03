Fumaba mientras su hija agonizaba: Sharon Sakoulos, mujer de Ohio acusada de matar a su hija de 3 años

Una mujer identificada como Sharon Sakoulos fue detenida en Ohio tras la muerte de su hija de tres años, ocurrida en la víspera de Año Nuevo, en un caso que las autoridades investigan como homicidio derivado de violencia doméstica.

De acuerdo con reportes policiales, elementos de la Policía de Columbus acudieron a un domicilio luego de recibir una llamada de emergencia que alertaba que una menor no respiraba. Al llegar, encontraron a la niña sin signos vitales y comenzaron maniobras de reanimación mientras solicitaban apoyo de paramédicos.

Testigos afirmaron que, mientras policías y personal de emergencia intentaban salvar a la menor dentro de la vivienda, la madre permanecía afuera fumando un cigarro, con una actitud descrita como tranquila y sin reacción, lo que generó conmoción entre los vecinos.

La muerte de Cassidy Sakoulos de 3 años

La pequeña fue identificada como Cassidy Sakoulos, de tres años. Vecinos la recordaron como una niña alegre, despreocupada y aficionada a Scooby Doo, a quien solían ver jugar en el vecindario.

Durante la atención de la emergencia, policías informaron a las personas presentes que rezaran por la menor mientras era trasladada de urgencia en una ambulancia a un hospital infantil. Sin embargo, aproximadamente 30 minutos después, Cassidy fue declarada muerta en el Nationwide Children’s Hospital .

Reporte de la Policía de Columbus sobre el inicidente | CNN

"Resumen del incidente: El 31 de diciembre de 2025, a las 5:34 de la tarde, oficiales de la Policía de Columbus respondieron a un reporte en la cuadra 1400 de Orson Drive por un menor que no respiraba. Al llegar, los oficiales localizaron a la víctima, identificada como Cassidy Sakoulos, de 3 años, sin signos de vida. Policías de Columbus intentaron realizar maniobras para salvarla hasta que arribaron elementos del Departamento de Bomberos de Columbus, quienes trasladaron a la víctima a un hospital local. Posteriormente, la menor fue declarada muerta a las 6:06 de la tarde. Se realizó la notificación de fallecimiento a los familiares."

Investigación y cargos contra Sharon Sakoulos

Tras las primeras indagatorias y la autopsia, la policía clasificó el caso como un homicidio. Sharon Sakoulos, de 41 años, fue arrestada y trasladada a la cárcel del condado como sospechosa de asesinato.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal, el fiscal señaló que la mujer admitió ante detectives que colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza de Cassidy y que su intención era causarle la muerte.

El juez fijó una fianza de dos millones de dólares y ordenó que no tenga contacto con menores de edad en caso de obtener su liberación previa al juicio.

La orden judicial también se extiende a otra hija adolescente de la mujer, quien no se encontraba bajo su custodia. Sharon Sakoulos permanece detenida y aún no se ha declarado culpable, mientras su próxima audiencia judicial está programada para los próximos días.