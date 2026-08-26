¿A qué hora México podrá ver el punto máximo de la “Luna de Sangre”?

El eclipse lunar parcial de agosto se despide como el último de los eclipses que podrán ser vistos en 2026, dejando a México una espectacular “Luna de Sangre” que podrá observarse desde diferentes regiones del país.

La NASA informó que se tratará de un fenómeno astronómico que cubrirá cerca del 90% del disco lunar. Por ello, aunque el satélite natural no se teñirá de rojo por completo, se podrá apreciar una notable tonalidad rojiza.

¿A qué hora empieza y alcanza su punto máximo el eclipse lunar de agosto 2026?

¡Anota la fecha en el calendario! La noche del 27 de agosto, la Luna atravesará la sombra proyectada por la Tierra, siendo perceptible en gran parte de América, Europa, África y el Pacífico Oriental.

El eclipse de Luna comenzará su fase penumbral a las 19:23 horas (tiempo del centro de México), aunque esta etapa será difícil de distinguir sin ayuda de un telescopio.

La fase parcial comenzará a las 20:33 horas, cuando la sombra de la Tierra empiece a cubrir la superficie; aquí te dejamos los horarios estimados por la INAOE para no perderse el punto máximo de esta famosa “Luna de Sangre:



19:23 hrs: Inicio del eclipse penumbral

20:33 hrs: Inicio del eclipse parcial

22:12 hrs: Punto máximo del fenómeno astronómico

23:51 hrs: Fin de la fase parcial

01:01 hrs (28 de agosto): Fin total del eclipse penumbral.

¿Cuándo ocurrirá otro eclipse en México?

Eclipses lunares



20 de febrero de 2027: Eclipse lunar penumbral, que ocurre cuando la Luna pasa a través de la parte exterior y débil de la sombra de la Tierra.

17 de agosto de 2027: Eclipse penumbral

12 de enero de 2028: Eclipse parcial de Luna

6 de julio de 2028: Eclipse parcial Lunar

31 de agosto de 2028: Eclipse total de Luna

Eclipses solares



26 de enero de 2028 – Eclipse solar parcial (visible en México, con mayor cobertura en el norte del país).

14 de enero de 2029 – Eclipse solar parcial.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total en México?

Para que vuelva a ocurrir este tipo de fenómenos astronómicos, los mexicanos tendremos que esperar sentados, pues el próximo eclipse solar total visible desde el territorio ocurrirá el 30 de marzo de 2052, según la NASA y la UNAM.

