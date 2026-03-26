México volverá a vivir un eclipse solar total en marzo, pero dentro de 26 años: fecha exacta

¡Una larga espera! Aunque el llamado “eclipse del siglo” y el eclipse solar de agosto de 2026 están próximos a ocurrir, México no volverá a presenciar un eclipse de sol total sobre su territorio sino hasta dentro de 26 años.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?

¡Anota la fecha! El país sí volverá a tener un eclipse solar, pero no será en 2026 ni en 2027, sino todos tendremos que esperar hasta dentro de 26 años, es decir hasta el año 2052 para que el norte de México se quede en penumbras durante 4 minutos.

Expertos aseguran que el fenómeno en su totalidad ocurrirá el 30 de marzo del año 2052, cubriendo los estados de:



Nayarit

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Tamaulipas

Si bien, el país experimentará eclipses del sol, serán parciales, es decir la Luna pasará entre el Sol y la Tierra, pero no se alinearán a la perfección, por lo que se formará como una especie de “mordida” oscura en el disco.

¿Cuántos eclipses solares tendrá México?

La espera será larga para muchos, pero antes de que llegue el 2052, ocurrirán al menos 2 eclipses parciales, así como eclipses totales de Luna. Fenómenos que no siempre se repiten, por lo que es importante estar atento.

Eclipse Solar Parcial



26 de enero de 2028

14 de enero de 2029

Eclipse Solar Total



30 de marzo de 2052

23 de septiembre de 2071

Eclipse total de Luna



26 de junio de 2029

¿Cuándo será el “Eclipse del Siglo” y se podrá ver en México?

El próximo 2 de agosto de 2027, la Luna se interpondrá completamente entre la Tierra y el Sol, cubriéndolo por más de 6 minutos, un fenómeno que no ocurre con frecuencia.

Expertos aseguran que debido a su duración, lo han comenzado a llamar como el eclipse más largo del siglo XXI, aunque su franja de visibilidad será muy corta.

Pues únicamente podrá ser observado por países del sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente, mientras que Norteamérica y Sudamérica podrán seguir el fenómeno a través de transmisiones de la NASA.

