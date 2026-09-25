Ecuador desmantela célula del CJNG en Sudamérica con ayuda de EU

En la Asamblea General de la ONU, Daniel Noboa alertó sobre la mayor eficacia con la que cooperan los grupos criminales en comparación con los gobiernos.

Para ratificar sus palabras, Ecuador presentó el primer logro del operativo “Escudo de las Américas": 320 policías ecuatorianos, junto a 50 agentes de la DEA y el Comando Sur de EE.UU., desmantelaron una red criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación en Sudamérica, deteniendo a su cabecilla, quien mantenía contacto directo con el cártel en México, y al responsable financiero de la organización.

