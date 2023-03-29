Sube a 11 los muertos tras deslizamiento de tierra en Alausí, Ecuador

El número oficial de muertos por un deslizamiento de tierra en Alausí, Ecuador aumentó a 11. Por su parte, familias y grupos de rescate trabajaban para encontrar a decenas de desaparecidos en la pequeña localidad de Alausí.

Unas 67 personas seguían desaparecidas hasta la tarde del martes, según el último informe de la Secretaria de Riesgos de Ecuador, y alrededor de 32 sobrevivientes habían sido rescatados luego del deslave.

Una avalancha de tierra se precipitó en la noche del domingo sobre una parte de Alausí, en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, afectando a unas 163 casas y 500 personas, según información oficial.

The official death toll from a landslide in Ecuador rose to 11 as families and rescue groups worked to find dozens of people still missing after large amounts of earth smothered buildings and a stadium in the small city of Alausi https://t.co/PnI7eEGSca pic.twitter.com/GqKfTRp1DL — Reuters (@Reuters) March 29, 2023

Sin ayuda en Alausí tras deslave

Usando palas, los familiares cavaban en la tierra en los lugares donde creen que podrían estaban sus seres queridos cuando ocurrió el deslizamiento de tierra en Alausí.

"No hemos recibido ayuda, estamos buscando desde el lunes, no podemos dejar a nuestros familiares aquí en la tierra", dijo Sandra Caranqui, de 32 años.

"Esperanza que estén vivos ya no", añadió mientras buscaba a su padre y cuatro hermanos. "Ya son dos días que están ahí dentro".

Rescatistas profesionales también trabajaron durante la noche utilizando equipos de excavación para buscar a los desaparecidos. Jorge Montanero, jefe del grupo de rescate del departamento de bomberos de la ciudad de Guayaquil, dijo a periodistas que la búsqueda continuaría.

"Creemos que si tenemos una pizca de esperanza y fe vamos a seguir (con el rescate), así sintamos que el agotamiento pueda ser mayor", añadió sobre la búsqueda de sobrevivientes tras el deslave.

Previsiones antes otros deslizamientos en Ecuador

El presidente Guillermo Lasso, quien visitó la zona la noche del lunes, ofreció mantener las tareas de rescate para encontrar a los desaparecidos.

Ante el temor de que se desencadenen más deslizamientos de tierra, el Gobierno de Ecuador ordenó el desalojo de unas 600 viviendas como medida preventiva, y se habilitaron tres albergues para atender a los afectados.

La oficina de riesgos del país declaró en febrero en alerta amarilla un área de 247 hectáreas en Alausí, incluida una parte donde se produjo el deslave el domingo, porque había sido identificada como susceptible a movimientos en masa, como deslizamientos o hundimientos.

Ecuador vive los efectos de fuertes lluvias que han destruido vías, puentes e infraestructura pública y privada. Lasso declaró en emergencia a 14 provincias del país a causa del invierno y un fuerte sismo que remeció al país el 18 de marzo.