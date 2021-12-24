Ecuador declara vacunación obligatoria contra Covid-19

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador confirmó que en el país habrá vacunación obligatoria, debido al aumento de contagios y a la circulación de nuevas variantes de Covid-19.

La dependencia informó que la medida también obedece a la tendencia internacional que indica una rapidez de contagios y una alta demanda de hospitalización.

El Ministerio explicó que el documento “Los lineamientos de obligatoriedad de la vacunación contra SARS-CoV-2”, emitido este 23 de diciembre, contempla la disposición de biológicos para inmunizar a toda la población del país sudamericano.

En Ecuador se declara la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19. Esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de ‘preocupación’.



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La medida implementada en Ecuador tiene fundamento legal, ya que el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud señala la “obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera”.

Sin embargo, la inmunización no será obligatoria para las personas que presenten alguna condición médica o contraindicación, para comprobarlo deberán presentar un certificado.

La doctora Ximena Garzón Villalba, ministra de Salud de Ecuador, explicó en sus redes sociales que la vacunación obligatoria ayudará a disminuir la mortalidad por el virus SARS-CoV-2.

Además, expuso que las nuevas variantes de Covid-19, como omicron, ponen en riesgo la salud pública y que los eventos sociales pueden multiplicar los contagios, por lo que es importante que la población esté inmunizada.

Certificado de vacunación será obligatorio en Ecuador

Además de la vacunación obligatoria contra Covid-19, los habitantes de ese país deberán mostrar, sin excepciones, su certificado de inmunización para entrar a espacios de atención pública o para actividades no esenciales. Dicha medida no aplicará para las personas dedicadas a salud, educación, trabajo y servicios públicos, precisó el Ministerio.

La presentación obligatoria del certificado aplica exclusivamente para actividades no esenciales, quedando exentas aquellas dedicadas a salud, educación, trabajo y servicios públicos → https://t.co/aQuJNWlD6Q pic.twitter.com/WvsTUc8WFG — Ministerio de Salud Pública (@Salud_Ec) December 23, 2021

Recordó que la vacunación es un “escudo de protección” contra Covid-19, ayuda a evitar la enfermedad grave, la hospitalización y el fallecimiento de las personas contagiadas, especialmente si pertenecen a los grupos prioritarios, como adultos mayores y con enfermedades agravantes.

En Ecuador, hasta el 21 de diciembre, 12.4 millones de personas cuentan con el esquema completo de vacunación, lo que representa el 77.2 por ciento de los 16 millones de habitantes que constituyen la población objetivo a vacunar (a partir de cinco años).

En el país sudamericano, entre el 20 y 21 de diciembre hubo un alza de 467 contagios, además se dio un incremento en la ocupación de camas en las unidades médicas, por lo que el Ministerio optó por implementar la vacunación obligatoria.

