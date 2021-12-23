Científicos crean sensor de Covid-19 que funciona con saliva

Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) crearon el primer sensor fotoelectrónico para detectar el virus del Covid-19 con una muestra de saliva. De acuerdo con los especialistas de la UC3M, el sensor detecta el virus de forma más rápida que los test de antígenos y es más barato que las pruebas PCR.

La prueba detecta concentraciones de virus menores a los 0.5 nanomolares, similares a los que tienen los pacientes que aún no desarrollan síntomas de Covid-19, y superiores a los 32 nanomolares.

Además, los científicos aseguran que este sensor ayudará al monitoreo de pacientes infectados con Covid-19, así como la evolución del virus en ellos. Por su tamaño, los creadores dicen que el sensor es portátil y de bajo costo.

Científicos de la #uc3m han desarrollado una nueva técnica para detectar el virus SARS-Cov-2 en una muestra de saliva. Tiene más sensibilidad que las basadas en antígenos y realiza la detección de manera más rápida y barata que las pruebas PCR #COVID19 https://t.co/oBZVIWUMog — UC3M (@uc3m) December 20, 2021

UC3M comparte procedimientos para la prueba de Covid-19 con saliva

La UC3M compartió los procedimientos para realizar la prueba; primero se debe recolectar una muestra de saliva, después esta se coloca en una solución. Posteriormente la muestra se frota en la superficie del sensor, el cual es parecido al de antígenos.

“La idea ahora es complementar estos resultados, con la experiencia del grupo de investigación, con el desarrollo de instrumentos y diagnósticos biomédicos completos para obtener un sistema de diagnóstico de alta sensibilidad”, indicó Pablo Acedo, responsable del grupo de investigación de la UC3M para revistas científicas internacionales.

De acuerdo con el experto, su objetivo es poder obtener un diagnóstico de una forma similar al que existe actualmente para la medida de glucosa en la sangre de pacientes con diabetes; es decir, de forma inmediata.

Asimismo, señaló que su intención es contactar con empresas interesadas en desarrollar este sensor de Covid-19 para, eventualmente, venderlo.

Para fabricar estos sensores los científicos emplearon diversas técnicas y tecnologías como microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía de fuerza atómica (AFM) y espectroscopia por transformada de Fourier (FTIR).

Los resultados obtenidos a partir del uso de todas estas técnicas son los que nos permiten asegurar que tanto la fabricación del nanomaterial fotosensible deseado como la inmovilización del bioreceptor se han realizado satisfactoriamente.

Los científicos no especificaron si este sensor funciona para todas las variantes o no.

