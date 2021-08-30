Murió Ed Asner, actor que dio voz a Carl Fredricksen en “UP”

El actor Ed Asner, quien dio vida a Carl Fredricksen en la película "UP", murió a los 91 años de causas naturales en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, confirmó su familia mediante un comunicado en redes sociales.

La familia lamentó la pérdida con sus seguidores. “Lamentamos informar que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos”.

De acuerdo con los medios de prensa estadounidenses, el actor murió al lado de sus seres queridos en su casa en Tarzana.

We are sorry to say that our beloved patriarch passed away this morning peacefully. Words cannot express the sadness we feel. With a kiss on your head- Goodnight dad. We love you. — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) August 29, 2021

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La carrera de Ed Asner en la actuación

Ed Asner ganó durante su carrera fue nominado 17 veces a los premios Emmy Awards consiguiendo siete veces la estatuilla de la cuales cinco fueron por su icónico personaje Lou Grant de la serie “The Mary Tyler Moore Show”, siendo el actor más galardonado con dicho premio en la historia.

Otra de las grandes actuaciones de Ed Asner fue con la cinta de Pixar “UP”, en 2009, cuando el actor dio voz al viudo Carl Fredricksen, largometraje que ganó un premio Oscar a la mejor película animada.

Ed Asner nació en 1929 en Kansas City, en donde comenzó su carrera como actor en el teatro, siendo uno de los fundadores de Playwrights Theatre Company en Chicago dando un giro en 1960 al conseguir su primer papel en Broadway en la producción “Face of a Hero” al lado de Jack Lemmon.

Una de las series de televisión por el que fue mayormente conocido es “The Mary Moore Show” en donde personificó al periodista Lou Grant; logrando reconocimiento mundial y premios por este personaje.

El actor aseguró que la serie fue cancelada a pesar de su enorme éxito por las posturas políticas que tenía sobre el gobierno de Ronald Reagan y su intromisión en Centroamérica.