Ricardo Arjona canta en el metro de Nueva York y la gente lo ignora

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona quiso sorprender a las personas en el metro de Nueva York, Estados Unidos, interpretando algunos de sus éxitos, pero la sorpresa se la llevó él cuando vio que todos lo ignoraban.

Arjona llegó a una estación de la línea F del metro de Nueva York se sentó sobre una silla en una esquina, vestido con ropa casual, un sombrero y lentes oscuros, acompañado de su guitarra para empezar a cantar, pero nadie lo reconoció.

A pesar de que el pasado 10 de abril, Ricardo Arjona rompió el récord de venta en varios países de América Latina con su esperado concierto vía streaming, “Hecho a la Antigua”.

Fue el propio artista quien compartió el momento en lo ignoraron a través de su cuenta de Instagram, y relató que hasta pensaron que se trataba de un imitador.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el Metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito. #NEGRO volver a la calle otra vez”, escribió el intérprete de “La mujer que no soñé”.

En redes reaccionan tras ignorar a Ricardo Arjona en el metro de Nueva York

Tras compartir el video de su experiencia en el metro de Nueva York, los comentarios en redes sociales de sus fans no se hicieron esperar, lamentando que en Estados Unidos no reconocieran su talento.

“Por qué no me pasan esas cosas”, “Y hoy decido yo no usar el tren porqueeee”, “Esa señora se perdió media vida”, “Que oportunidad tan grande perdieron…”, “Qué chulería”, “Imposible no reconocerlo no lo puedo creer. Qué les pasa”, fueron algunos de los comentarios que colgaron en el video.

Hasta el momento, la publicación hecha por Ricardo Arjona ya suma más de cinco mil vistas y alrededor de 103 mil likes en su cuenta de Instagram.

Actualmente Ricardo Arjona es considerado uno de los cantautores más talentosas de Latinoamérica, y también es conocido como “el trovador de América” por sus canciones que van desde baladas pop hasta música cubana.

