Reina Isabel: Ed Sheeran participará en el Jubileo de Platino

Ed Sheeran junto otros 100 “tesoros nacionales” participarán en el desfile popular en conmemoración por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II para conmemorar sus 70 años en el trono de Reino Unido.

La celebración que se llevará a cabo en junio y durará cuatro días que contarán con más de 10 mil artistas para celebrar a la primera soberana británica que llega a las siete décadas como reina.

El Jubileo de Platino contará con un servicio de Acción de Gracias, un concierto en directo que se realizará al exterior del Palacio de Buckingham y un desfile militar, entre otros actos que se llevarán a cabo en todo el país.

¿Cómo y cuándo se realizará el Jubileo de Platino de la reina Isabel?

El Jubileo de Platino de la reina Isabel culminará el 5 de junio, con un desfile en el que participarán bandas militares, artistas, bailarines, reconocidos deportistas, estrellas del cine y teatro, bandas musicales y cantantes que recorrerán tres kilómetros por el centro de Londres.

🎂 Thank you for all your lovely messages on The Queen's 96th Birthday today!https://t.co/xDQY3CLxLu — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022

"Estamos trabajando duro para que las celebraciones del Jubileo de Platino sean relevantes para nuestros tiempos, y las más magníficas de todas", dijo Adrian Evans, el director del desfile.

El evento será transmitido en directo a todo el mundo, y se espera que mil millones de personas lo vean como un homenaje a la reina Isabel II.

Además, en el desfile habrá siete autobuses descapotables, cada uno de ellos representando una década diferente del reinado de Isabel II. En ellos estarán personajes famosos de todo Reino Unido y la Commonwealth.

También contarán con una flota de coches de época, algunos que fueron utilizados en las películas de James Bond.

Al final, la multitud se reunirá a lo largo de la avenida The Mall, el gran bulevar que lleva al Palacio de Buckingham, donde los "tesoros nacionales" -personalidades de la vida cultural británica- se unirán a Ed Sheeran para la gran final.