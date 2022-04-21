Reina Isabel: lanzan muñeca con su imagen por cumpleaños

Una empresa de juguetes lanzó una muñeca con la imagen de la reina Isabel II para conmemorar su cumpleaños 96 y su Jubileo de Platino

La empresa lanzó la muñeca Barbie Tribute Collection para conmemorar los 70 años de la reina Isabel al frente de Reino Unido y la lanzó un día antes del cumpleaños de la monarca que celebra 96 años de vida.

La muñeca porta un vestido de marfil con una faja azul decorada con medallones y cintas en miniatura, la figura también tiene una tiara inspirada en la que utilizó la reina Isabel II el día de su boda.

La muñeca se venderá en las tiendas de Londres Harrods, Selfridges y Hamleys antes de las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino que se realizarán a principios de junio.

La reina Isabel II ascendió al trono tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952. Es la monarca que ha gobernado más tiempo en la historia británica.

|Reuters

Con su cumpleaños 96, la reina Isabel II es considerada la monarca más longeva de todos los tiempos y quien tiene el reinado más largo en la historia de Reino Unido, superando a su tatarabuela, la reina Victoria, quien estuvo al frente de la nación por 63 años y siete meses.

La Reina Isabel celebra su cumpleaños 96

Como parte de las celebraciones por el cumpleaños 96 de la reina Isabel, la Guardia de Coldstream de Gran Bretaña realizó el Cumpleaños Feliz durante el cambio de guardia en el Castillo de Windsor. También se llevó a cabo el saludo con armas de fuego en el Hyde Park de Londres

La reina Isabel II celebra su cumpleaños 96 como una de las líderes más queridas y respetadas en el mundo, incluso por los republicanos.

La reina Isabel ha evitado en gran medida la atención pública después de pasar una noche en el hospital en octubre por una dolencia no especificada y se le ordenó descansar. Dio positivo por Covid-19 en febrero y dijo que se quedó muy cansada y exhausta.

Mientras continúa celebrando reuniones en línea, se ha perdido varios eventos importantes, como la reunión del Domingo del Recuerdo y el servicio de Pascua.