El edificio más ridículo del mundo será demolido en Turquía

El inmueble que desde sus inicios fue utilizado como un centro de negocios en Turquía, se ha mantenido durante mucho tiempo en lo más alto de los resultados en Google cuando se busca el "edificio más ridículo del mundo".

El edificio que nunca fue bien visto por los mismos residentes de la ciudad de Kahramanmaras, en el sureste de Turquía, será demolido debido a su extraña forma y combinación de colores. En su lugar se construirá un centro comercial.

Será demolido el edificio más ridículo del mundo, está en Turquía

Aunque por una parte, la gran mayoría de los residentes de la ciudad de Turquía favorecen la decisión de que sea demolido el edificio más ridículo del mundo, unos cuantos lamentan la decisión al asegurar que perderán un punto de referencia de su ciudad. El singular inmueble ha sido un destino de selfies para algunos turistas y curiosos transeúntes.

Hayrettin Güngör, alcalde de la ciudad de Kahramanmaras, fue quien señaló que el edificio más ridículo del mundo será reemplazado por una plaza.

Buraya şehir meydanı yapıyoruz 😎#DünyanınEnSaçmaBinası’nda yıkım çalışmalarımız başladı 🏗 pic.twitter.com/o4UNH8PQqM — Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) January 10, 2022

El edificio más ridículo del mundo fue inaugurado en el distrito central de Dulkadiroglu (fuera de Estambul) en el año de 1994. Se trata de una torre de colores amarillo, azúl y rojo cuyos 15 pisos se edificaron en un espacio de 2 mil 110 metros cuadrados.

El edificio más ridículo del mundo alberga oficinas y departamentos

Actualmente, edificio más ridículo del mundo alberga oficinas gubernamentales y varias empresas sobre todo del sector económico de Turquía.

Con sus 15 plantas, el edificio más ridículo del mundo, presuntamente fue diseñado para parecerse a un helado, pero en lugar de una forma cónica, los arquitectos optaron por un trazo cuadrado regular.

El inmueble cuenta también con departamentos y oficinas que parecen "acumuladas" por encima y con extrañas columnas de acero que hacen recordar a los llamados "andamios" y que ocupan prácticamente la mitad de los pisos de abajo.

Turquía estima que la demolición durará unos cuatro meses y aporte 6,6 millones de liras turcas (más de 477, mil dólares) al presupuesto municipal.