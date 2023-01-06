Morena denuncia a PRI por espectaculares de precandidata en Edomex

El partido de Morena interpuso una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en contra del PRI, por el despliegue de 300 espectaculares que promueven a su precandidata a la gubernatura, Alejandra del Moral, para las elecciones de 2023 en el Edomex.

Mario Delgado, presidente nacional del partido, indicó que interpuso la denuncia junto con Horacio Duarte, coordinador de la precampaña de Delfina Gómez, precandidata única de Morena; e Higinio Martínez, delegado especial del partido en el Edomex.

Cuando sancionan a esta corrupta y le hacen quitar toda su publicidad.



La candidata del PRIAN en el Estado de México, Alejandra del Moral, que hace unos meses era funcionaria pública y que tampoco estamos en período de elecciones. pic.twitter.com/Y1zadrZ5A0 — Edgar Mendez Elizondo (@EdgarMendezE) December 28, 2022

A través de un video difundido en redes sociales, Mario Delgado explicó que estos espectaculares representarían un gasto de 30 millones de pesos, el tope de precampaña.

Morena pide “juego limpio” en elecciones 2023 en Edomex

Además, aseguraron que la autoridad no se ha pronunciado al respecto, a pesar de que quedan pocos días para el inicio de la precampaña de las elecciones 2023, en donde se renovará la gubernatura del Edomex.

“Curiosamente, la autoridad electoral no ha dicho nada de esos espectaculares, no obstante que estamos a días de que arranque formalmente la precampaña… Queremos juego limpio, queremos que se respete la ley", indicó el presidente nacional de Morena.

Hemos presentado una denuncia formal ante el @IEEM_MX por los más de 300 espectaculares y 200 anuncios exteriores en transporte público de Alejandra del Moral, precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México.



¡Queremos que el pueblo del #Edomex decida libremente! pic.twitter.com/oZJgU3C0PG — Mario Delgado (@mario_delgado) January 5, 2023

El equipo de precampaña de Delfina Gómez, presentado apenas hace unos días, sostuvo que buscan que estos espectaculares desplegados en todo el Edomex se cuenten como gastos como precampaña y que se retiren de toda la entidad ya que aún no inicia dicho periodo.

“Tienen un valor que rebasa los 30 millones de pesos, que es el tope de gastos de precampaña por lo que están exigiendo, retirar la totalidad de los espectaculares y se contabilice como gasto de campaña”.

Delgado, acompañado de Duarte y Martínez, pidieron que no haya campañas encubiertas en favor de nadie en el Edomex, ya que se usó la portada de una revista de negocios para promocionar a Alejandra del Moral, quien se perfila como precandidata del PRI en la entidad.

"Está claro que se trata de una simulación y una campaña tramposa para posicionar de manera anticipada a la candidata del PRI", dijo y reiteró que deben retirarse para que los electores del Edomex elijan de forma libre e informada a su próximo gobernador.