La educación en México avanza a ciegas: los niños no reprueban, pero tampoco aprenden
Reprobar, no; aprender, tampoco; así parece avanzar la educación en México, pese al enorme número de becas que se reparten durante el ciclo escolar.
La educación en México enfrenta una crisis sin precedentes. La Nueva Escuela Mexicana ha impuesto su modelo educativo pero sus resultados todavía no se ven, y expertos aseguran que solo se ha quedado en la teoría.
Aunque los maestros ya no pueden reprobar, los niños pasan de grado muchas veces sin haber adquirido los aprendizajes básicos como leer, escribir o comprender lo que estudian.
Desde hace dos ciclos escolares, el país no cuenta con cifras claras sobre el avance académico, pero eso sí, el gobierno ha destinado más de 335 mil millones de pesos en becas durante los últimos dos años.
Una cifra monumental que, lamentablemente, no viene acompañada de resultados. Mientras varios estados arrastran un rezago educativo importante, el sistema parece avanzar a ciegas de cara a un nuevo ciclo escolar.