Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude Japón: Afectaciones al momento

Un terremoto de magnitud 6.0 se registró frente a la costa sur de la isla de Honshu, en Japón, durante la noche del 31 de octubre, lo que sería la mañana del 1 de noviembre en Asia, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 352 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo profundo.

¿Cómo fue el sismo en Japón?

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 22:15:03 horas UTC del 31 de octubre, aunque en Japón ya eran las 07:15 horas del 1 de noviembre.

El epicentro se localizó en el océano, aproximadamente a 58.4 kilómetros al sureste de Shima, población perteneciente a la prefectura de Mie.

Los registros preliminares del USGS ubicaron el origen del terremoto en las coordenadas 33.822 grados de latitud norte y 136.985 grados de longitud este.

🔴 Se registró un sismo magnitud 6.0 cerca de Shima, en Japón https://t.co/yKCMz8YKLQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026

La profundidad estimada fue de 352 kilómetros, una distancia considerable por debajo de la superficie terrestre que distingue a este tipo de fenómenos de los movimientos superficiales.

Entre las localidades más próximas a la zona del epicentro se encuentra Toba, situada a unos 74.5 kilómetros al norte, aunque también aparecen Owase, a 77.5 kilómetros en dirección este-sureste, e Ise, que se encuentra aproximadamente a 77.9 kilómetros al norte del punto donde se originó el temblor.

Por su parte, la ciudad de Tsu está ubicada a una distancia aproximada de 109.9 kilómetros al norte-noroeste del epicentro.

¿Hay afectaciones en Japón por el sismo de magnitud 6.0?

Aunque el sismo alcanzó una magnitud de 6.0, su origen a 352 km de profundidad representa una característica relevante para analizar cómo pudo propagarse la energía liberada durante el fenómeno.

Por ello, no es posible determinar las consecuencias en las localidades cercanas únicamente con el dato de magnitud.

Hasta el momento, las autoridades de Japón no han informado sobre daños materiales, personas heridas o víctimas mortales relacionados con este movimiento telúrico.

