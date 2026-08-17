Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Salina Cruz, Oaxaca

¿Se te movió el piso hoy lunes 17 de agosto? Consulta el minuto a minuto de todo temblor acontecido en México con magnitud, epicentro y reporte oficial de autoridades.

En Azteca Noticias te brindamos la información EN VIVO.

¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?

Para que te llegue la alerta al celular no se usan mensajes de texto ni internet, sino una tecnología llamada difusión celular. Cuando los sensores detectan un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un aviso masivo y simultáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona.

Tu celular recibe la señal de inmediato con una pantalla de emergencia y un sonido muy fuerte, saltándose todo el tráfico telefónico para que la alerta nunca se trabe ni se sature aunque la gente esté intentando llamar al mismo tiempo.