Temblor hoy en México en vivo: Sismo en Salina Cruz, Oaxaca
¿Se te movió el piso hoy? Consulta todo temblor sucedido en México con magnitud, epicentro e información actualizada de autoridades.
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En Azteca Noticias te brindamos la información EN VIVO.
¿Cómo se activa la alerta sísmica en el celular?
Para que te llegue la alerta al celular no se usan mensajes de texto ni internet, sino una tecnología llamada difusión celular. Cuando los sensores detectan un sismo peligroso, las antenas de telefonía lanzan un aviso masivo y simultáneo a todos los teléfonos encendidos de la zona.
Tu celular recibe la señal de inmediato con una pantalla de emergencia y un sonido muy fuerte, saltándose todo el tráfico telefónico para que la alerta nunca se trabe ni se sature aunque la gente esté intentando llamar al mismo tiempo.
EN VIVO temblor hoy 17 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
¡Vuelve a temblar en Chiapas!
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.2 la tarde de este lunes 17 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:33, con epicentro ubicado a 130 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
¿Cuándo es el siguiente simulacro de sismo en México?
El próximo Simulacro Nacional se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas.
En esta ocasión el ejercicio cobra especial relevancia al realizarse en fin de semana, lo que permitirá poner a prueba los planes de protección civil en hogares y espacios públicos.
A esa hora exacta sonará la alerta sísmica en los altavoces de las calles y se transmitirá la notificación masiva a los teléfonos celulares, bajo una hipótesis principal de sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.
Temblor en Salina Cruz, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026 en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a las 10:33, con epicentro ubicado a 89 kilómetros al sureste de Salina Cruz.
¡Qué raro! Temblor se siente en Chihuahua
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 2.5 durante la madrugada de este lunes 17 de agosto de 2026 en el estado de Chihuahua.
El movimiento telúrico ocurrió a las 03:45 con epicentro ubicado a 15 kilómetros al suroeste de Hidalgo del Parral.
Otro sismo en Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:57, con epicentro ubicado a 36 kilómetros al noroeste de Cintalapa.
Sismo en Ciudad Hidalgo, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional registró un sismo de magnitud 4.2 durante la madrugada de este lunes 17 de agosto de 2026 en el estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05:13, con epicentro localizado a 131 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.