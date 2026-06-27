Lista de ciudades que “cruza” la Falla de San Andrés y qué pasaría con el “Big One”

La Falla de San Andrés es un "complejo" de fracturas de 1,300 kilómetros que separa la Placa del Pacífico de la Norteamericana, cuyo movimiento constante acumula gran energía que podría culminar en un terremoto masivo a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos y el noreste de México, esto sin saber el momento exacto.

Este sistema atraviesa California de norte a sur, pasando por áreas altamente pobladas como la Bahía de San Francisco en Daly City, California Central en Hollister y el Sur de Los Ángeles además de San Bernardino y Palm Srpings.

En México, conecta al sur con el sistema que dividen y atraviesan directamente Mexicali, donde su constante actividad tectónica también pone en riesgo a municipios aledaños como:



Tecate

Tijuana

Rosarito

Ensenada

San Luis Río Colorado en Sonora

Cabe destacar que, según el Sismológico Nacional (SSN), la zona fronteriza cuenta con fallas ramificadas, como la de Cierro Prieto, que fue la causante del devastador sismo en Mexicali en 2010. Estas pertenecen y reaccionan al mismo sistema tectónico que la Falla de San Andrés.

¿Qué es el Big One y cómo afecta?

Especialistas y geólogos advirtieron que la falla se encuentra en un ciclo crítico de ruptura donde los sedimentos acumulados reflejan los niveles de tensión actual, los cuales son suficientes para desencadenar un megaterremoto. De hecho, se calcula que el Big One libera energía equivalente a un sismo de magnitud 8, con una duración sostenida de 3 a 5 minutos.

Asimismo, existe una alta probabilidad de que el evento desencadene un tsunami que podría afectar a las costas del Pacífico durante al menos 24 horas.

El riesgo es para los habitantes de California y Baja California, poniendo en vulnerabilidad extrema a Tijuana y Ensenada.

¿Cómo prepararte para el Big One?

Las autoridades recomendaron a la población en estos sitios ubicar zonas de menor riesgo, fijar muebles pesados a la pared y establecer protocolos familiares de reunión y comunicación, ya que este tipo de desastres naturales colapsan los servicios de telefonía de la zona.

Finalmente, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) urgió a la población de estas zonas sísmicas, mantener una "Mochila de Emergencia", la cual debe asegurar la subsistencia de al menos dos personas por 72 horas, incluyendo básicos como:

