El efecto de las lluvias en los sismos de CDMX: ¿El “suelo esponja” hace que los temblores se sientan más fuertes?

Esta temporada de lluvias ha levantado algunos mitos sobre su relación con la intensidad con la que se sienten los sismos en la Ciudad de México, CDMX.

¿Qué es el "suelo esponja" y qué tiene que ver con los temblores de la capital del país?

🚇🌧️ Caos en el Metro Tacubaya por inundaciones en la Línea 9



Usuarios reportaron afectaciones por la presencia de agua al interior de la estación, lo que complicó el servicio y generó momentos de dificultad para los pasajeros⚠️



Con información de @velahugo 📹 pic.twitter.com/ysehXIMpKQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

¿Las lluvias aumentan los sismos?

De acuerdo a información oficial del Servicio Sismológico Nacional, SSN, la temporada de lluvias y la gran cantidad que cae por ello NO tiene la capacidad para hacer que tiemble o que haya alguna falla geológica.

A pesar de la gran cantidad de agua que cae sobre el suelo y de la fortaleza de las tormentas, esta solo llega a las primeras capas del suelo; por otro lado, los sismos nacen a kilómetros bajo tierra, lugar a donde no llega el agua y no influye en la presión de las rocas.

¿Los sismos se sienten más fuertes en la CDMX?

La Ciudad de México está sobre lo que antes eran largas extensiones de lagos y de ahí el término "efecto esponja" o " suelo esponja". Este tipo de suelo es, literalmente, como una esponja llena de agua.

¿Por qué esto tiene que ver con los sismos? De acuerdo a expertos en geofísica de la UNAM, el tipo de suelo provoca algo que se llama amplificación sísmica, lo que quiere decir que cuando un sismo entra, las ondas detienen su velocidad pero aumentan su tamaño, haciendo que el suelo se sacuda por más tiempo y con más fuerza.

Aunque el agua sí está involucrada en los sismos de la capital, esto no tiene nada que ver con la lluvia, pues dicho líquido ya está concentrado debajo del suelo y una tormenta no podría provocar algo así.

🌧️#AlertaVial | La fuerte lluvia de esta tarde dejó bajo el agua la Avenida Patriotismo, afectando las alcaldías @BJAlcaldia y @AlcaldiaAO



Peatones se ven obligados a retroceder ante el nivel del agua que cubre carriles centrales y banquetas, mientras el tránsito se complica.… pic.twitter.com/xvcrwZCoq1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Esto SÍ provocan las lluvias en la CDMX

Lo que sí son consecuencia de las lluvias en la ciudad son:

Deslaves: En zonas más que nada montañosas, el efecto de la lluvia puede provocar que la tierra esté más pesada y lodosa. Si en ese momento hay algún microsismo, la tierra puede deslizarse, provocando un deslave.

Hudimientos en la CDMX: En este caso, las lluvias pueden hacer que las gritas superficiales se saturen, provocando socavones o generando daños en viviendas que ya estaban resentidas.