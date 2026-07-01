¿Tembló por los goles de México vs. Ecuador? Expertos aclaran si el festejo provocó un microsismo

El partido de México vs Ecuador dejó varias alegrías para todos los mexicanos, entre ellas la celebración de los dos goles que hasta causaron un sismo.

Fue justo en el gol de Julián Quiñones, que puso el 1-0, que los sismógrafos registraron un movimiento en la tierra, ¿es posible que los gritos y saltos de gol hayan causado un sismo?

🇲🇽⚽️ ¡El #Gol de Julian Quiñones vs 🇪🇨 #Ecuador acaba de ser registrado en varios sismógrafos de la #CDMX!



Así fue registrado en la estación RaspberryShake más cercana al Estadio Azteca, una sobresaliente señal artificial.



La descarga de euforia y grito en masas produjeron… pic.twitter.com/KlJPUfwGZJ — SASSLA (@SasslaMx) July 1, 2026

Tembló por el gol de Julián Quiñones

El momento exacto de la anotación fue a las 20:22 horas, el momento exacto en que el naturalizado mexicano metió el gol que encendió el partido contra Ecuador.

De acuerdo a los sismógrafos de la Ciudad de México, sí hubo movimiento en la tierra pero este no vino desde el fondo de la misma, sino de los brincos de miles de fanáticos mexicanos que brincaron y gritaron por el tiro que terminó en el fondo de la portería.

Gol de México provoca sismo artificial

El grito de gol habría provocado un sismo artificial que se detectó en los registros oficiales de las estaciones sísmicas, pero ¿qué es este fenómeno?

Según los reportes de expertos, un sismo artificial es una vibración en el suelo causada por actividades humanas y no por la naturaleza.

En este caso, la descarga de celebraciones y el grito de miles de personas provocaron que la gente saltara al mismo tiempo. Ese golpe colectivo contra el piso provocó ondas superficiales que se pudieron observar en los movimientos de los sismógrafos.

Los puntos de la CDMX donde se sintió el sismo

El festejo movió la tierra y quedó guardado en los aparatos de medición. La estación sísmica de la zona de Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, fue una de las que captó la onda del impacto.

También los sismógrafos en los alrededores de Lomas de Sotelo y las antenas que están cerca a la glorieta del Ángel de la Independencia detectaron el pico de energía.

Estadio Ciudad de México sintió los festejos de gol

El punto donde las computadoras registraron los picos del sismo artifical fue en la estación de monitoreo que está cerca del Estadio Ciudad de México, donde fue el encuentro deportivo.

El sistema detectó una señal en sus gráficos justo cuando el delantero mexicano pateó a la portería.

La gran cantidad de personas saltando dentro del recinto funcionó como un enorme impacto que empujó el suelo con la fuerza suficiente para activar las alertas de los aparatos.

🌎 No fue la tierra, fue la afición: a las 20:22 horas, las estaciones sísmicas en Lomas de Sotelo registraron un sismo artificial provocado por el gol de Julián Quiñones en el México vs Ecuador de la Copa de la FIFA 2026™.



La euforia cimbró el Estadio Ciudad de México y puso… pic.twitter.com/CYth2zaE1U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 1, 2026

Diferencia del sismo en el México vs Ecuador y uno provocado por placas

Este tipo de sismos de origen humano son inofensivos y no tienen la capacidad de dañar las estructuras de las casas.

A diferencia de un sismo real, que es provocado por placas tectónicas desde el fondo de la tierra y viaja por todo el país, el sismo artificial se apaga rápidamente y solo dura el tiempo en que la afición celebra.