¡La tierra se abre en CDMX! Vecinos temen tragedia por enorme socavón en la Magdalena Contreras

¡Alerta vial! Lo que hace apenas dos días comenzó como un ligero hundimiento terminó por convertirse en un enorme socavón, lo que mantiene en alerta a las y los vecinos de la colonia Lomas Quebradas, en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

El socavón alcanza una profundidad de alrededor de 7 metros, lo que podría representar un grave riesgo para los automovilistas, motociclistas y peatones que circulan por la zona.

Un auto cayó al fondo: Pavimento colapsa y afecta vialidades en Magdalena Contreras

Vecinos de la zona aseguran que el pavimento colapsó repentinamente, provocando que un automóvil terminara al fondo del enorme socavón justo cuando la tierra se abrió.

A pesar del incidente, los trabajos definitivos para reparar la afectación continúan sin realizarse hasta el día de hoy.

La preocupación de las y los vecinos de la Magdalena Contreras aumenta cada días, pues aseguran que este cruce comunica al menos cuatro vialidades importantes, además de que constituye una de las principales rutas de acceso y salida para las colonias ubicadas en la parte alta de la alcaldía Magdalena Contreras, por lo que diariamente registra un importante flujo vehicular.

⚠️🕳️ Socavón pone en riesgo a vecinos



Un tremendo hoyo de aproximadamente 7 metros de profundidad alerta a vecinos de la colonia Lomas Quebradas, alcaldía Magdalena Contreras. Está ubicado en el cruce de Cruz Verde y Hortensia; comenzó como un simple hundimiento hace dos días.… pic.twitter.com/SevutCkloM — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 7, 2026

Con llantas y cajas: Vecinos improvisan señalamientos y exigen reparación urgente a las autoridades

Ante el inminente peligro y la falta de respuestas, los propios vecinos improvisaron un señalamiento con ayudas de cajas de plástico, llantas y otros objetos para advertir a los conductores de la presencia del mega socavón en la Magdalena Contreras.

Por otro lado, aseguran que el diámetro del socavón continúa aumentando, por lo que el riesgo de un nuevo accidente es cada vez mayor.

Habitantes de la zona hicieron un llamado urgente a las autoridades de la Ciudad de México para intervenir de inmediato, acordonar completamente el área e iniciar los trabajos de reparación antes de que el socavón siga creciendo y cobre nuevas víctimas.

Mientras tanto, vecinos y automovilistas continúan sorteando el peligro, con la esperanza de que la respuesta de las autoridades llegue antes de que ocurra una tragedia.

¿Por qué se forma un socavón en México?

Expertos explican que los socavones o hundimientos ocurren cuando la erosión del suelo es afectada por las corrientes subterráneas o fugas de agua, lo que debilita el sueño y crea cavidades que con el tiempo suelen colapsar.

Por otro lado, en zonas urbanas, la sobreexplotación de acuíferos y las redes hidráulicas antiguas también contribuyen a la formación de socavones.

En zonas como la Ciudad de México (CDMX), construidas sobre suelos lacustres, la arcilla puede ser especialmente susceptible a la erosión por agua. Además, las intensas lluvias pueden empeorar la situación al infiltrarse en el suelo reblandecerlo y aumentar la presión sobre las cavidades subterráneas.