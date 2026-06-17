El sismo que rompió la historia de Puebla: 27 años del terremoto de Tehuacán que dañó más de 400 iglesias

El pasado 15 de junio de 2026 se cumplieron 27 años de un sismo que sacudió y afectó a la ciudad de Tehuacán, Puebla. Fue durante la tarde que las placas tectónicas decidieron moverse, provocando derrumbes y personas fallecidas.

¿Qué pasó ese 15 de junio pero de 1999?

Así fue el sismo en Puebla

A las 15:41 horas de aquel martes, la tierra se movió a 20 kilómetros al sur de Tehuacán. La mayoría de los temblores fuertes en México nacen en las costas del Pacífico, donde chocan las placas tectónicas.

Aunque, ste sismo fue "intraplaca", lo que signfica que ocurrió dentro de una placa tectónica: ocurrió a una profundidad de entre 60 y 80 kilómetros, justo dentro de la Placa de Cocos, la cual se fracturó por la mitad al estirarse con fuerza hacia el fondo de la tierra.

Cuántas personas fallecieron por el sismo

El movimiento se sintió con mucha fuerza al sur de Puebla y el norte de Oaxaca, y un poco más leve en Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Estado de México y la capital del país.

El reporte oficial de las autoridades de protección civil confirmó el fallecimiento de 15 personas en toda la región afectada, además del registro de 188 ciudadanos lesionados que necesitaron atención médica.

Hubo derrumbes por el temblor en Puebla

La energía del sismo avanzó al noreste de la república, impactando construcciones de adobe y mampostería.

En total, más de 430 iglesias sufrieron daños graves; en la capital de Puebla, el campanario del templo de San Agustín se derrumbó por completo y recintos como la Biblioteca Palafoxiana y la Catedral presentaron grietas, mientras que en Cholula se fracturaron las cúpulas principales.

Errores de construcción afectaron a escuelas y hospitales

El sismo también destruyó construcciones modernas, dejando afectaciones en más de 100 escuelas y 88 centros de salud.

Las inspecciones de expertos demostraron que muchas estructuras colapsaron por el llamado "efecto de columna corta", un error de diseño donde las paredes de ladrillo amarradas a las columnas impiden que los soportes se muevan libres, haciendo que la fuerza del temblor los rompa por completo.

Pérdidas económicas por el sismo

La reconstrucción de los daños tuvo un costo calculado en casi 1.4 mil millones de pesos. El estado de Puebla absorbió la peor parte de la crisis financiera con el 75% de las pérdidas totales, seguido por el estado de Oaxaca con el 15%; el porcentaje restante se dividió entre los gastos de reparación de los estados vecinos.