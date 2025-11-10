Una falla geológica junto con una intensa fuga de agua que lleva más de 10 meses afecta a al menos 10 casas en la colonia Ejido de Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). Las viviendas presentan grietas profundas y hundimientos que ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes.

Doble peligro en Iztapalapa: fuga de agua de 10 meses agrava falla geológica y causa hundimiento de casas

Las irregularidades en el terreno se evidencian claramente en las fachadas de las casas y la separación entre ellas. Laura Aguilar, vecina afectada, explicó y mostró a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA) que uno de los castillos que sostiene su casa está roto.

Otra residente de la zona, Patricia García, advirtió sobre el peligro inmediato que implica esta situación: “Ya no vamos a decir un temblor en gran magnitud. Un pequeño temblor y se desploman las casas”, expresó con temor.

Viviendas al borde del colapso: Grietas profundas y castillos rotos ponen en riesgo la seguridad de vecinos

La mayoría de las grietas se originan por una falla geológica que atraviesa la colonia. A esta condición se suma el reblandecimiento del terreno provocado por una fuga de agua que no ha sido reparada en más de 10 meses.

Algunas viviendas se han tenido que apuntalar para evitar un colapso. Estela Flores señaló: “La verdad ya estamos desesperados porque no hay ayuda joven. Acá se hizo una junta y dijeron que al siguiente día iban a venir a reparar y no lo hacen”.

Llamado desesperado: Vecinos denuncian falta de presupuesto y respuesta de la alcaldía y SEGIAGUA

Ni la alcaldía Iztapalapa ni la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) han atendido satisfactoriamente el problema. Laura Aguilar mencionó que las autoridades les han replicado que no tienen presupuesto. “pero ¿cómo no? Somos millones de personas. Sí han de tener presupuesto”.

Los vecinos han hecho un llamado urgente a las autoridades federales para que intervengan y remedien la emergencia: “Ojalá y voltee a ver para acá con nosotros y se dé cuenta que el daño que tenemos de verdad es muy grave”.

A pesar de la gravedad, las autoridades de la alcaldía Iztapalapa y de SEGIAGUA no han respondido a solicitudes de entrevista por parte de FIA y sólo han informado que la reparación de la tubería afectada tomará mucho tiempo, sin especificar cuánto.

