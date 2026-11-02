Temperaturas de hasta -5 grados hoy: frente frío 4 deja lluvias y descenso en el termómetro en estas zonas de México

El frío ya empieza a sentirse con más fuerza en distintas regiones de la República Mexicana. Para este 2 de noviembre, las autoridades informaron que el frente frío número 4 estará avanzando sobre el noroeste y el norte de México.

Su paso, al combinarse con otros sistemas en la atmósfera y las corrientes de aire, provocará ráfagas de viento, precipitaciones y una baja considerable en el termómetro, dejando madrugadas muy heladas en las zonas de montaña.

Estos son todos los estados afectados por el frente frío hoy.

¿Cómo afectará el frente frío 4 a México?

El avance de este frente frío en el noroeste y norte de la República Mexicana interactuará directamente con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la corriente en chorro subtropical.

Esta combinación de fenómenos meteorológicos será la responsable de generar rachas fuertes de viento, descenso en las temperaturas y la presencia de lluvias en varias entidades.

¡Atención! Noviembre arranca con cambios en el #clima de #México.



El pronóstico para este lunes 2 de noviembre podría sorprender a más de uno, especialmente a quienes tienen planes de salir de casa.



¿Qué estados deberán tomar precauciones y qué condiciones se esperan para las… pic.twitter.com/a3E2ocEXce — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

¿Dónde habrá temperaturas de hasta -5 grados?

El impacto más helado se vivirá durante las primeras horas. Para la madrugada del martes, el termómetro caerá entre los -5 y 0 °C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Estados con temperaturas de 0 a 5 grados hoy

En otras partes del país el ambiente también estará fresco a frío. Se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las partes altas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

¿Dónde va a llover hoy?

Además del ambiente frío, el paso del sistema provocará lluvias en diversos estados. Se esperan intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, se prevén precipitaciones más ligeras o aisladas, en regiones de Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla.

Para este mes de noviembre se esperan alrededor de ocho frentes fríos en México, lo que significaría que este mes tendrá alta actividad de este fenómeno meteorológico.