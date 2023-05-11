Egipto comienza a mediar para que terminen los ataques entre Israel y Gaza

Egipto ya inicia con los esfuerzos para finalizar los ataques entre Israel y Palestina. Sin embargo, las fuerzas aéreas israelíes no desistieron en los ataques a Gaza para destruir objetivos de la Yihad Islámica por segundo día consecutivo el miércoles 10 de mayo. El ataque hizo que militantes palestinos lanzaron cientos de cohetes a través de la frontera, haciendo sonar sirenas incluso en Tel Aviv.

Egipto, que ha mediado en anteriores rondas de enfrentamientos, había empezado a intentar negociar un alto el fuego, dijo Reuters el portavoz de la Yihad Islámica, Dawoud Shehab.

Israel estaba examinando las propuestas de Egipto, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, a la cadena pública Kan. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó en declaraciones a medios de comunicación que la Yihad Islámica había sufrido un duro impacto, pero advirtió: "La campaña aún no ha terminado".

La segunda ronda de fuego transfronterizos en una semana ocurrió después de que Israel lanzó el martes 9 de mayo ataques contra tres comandantes de la Yihad Islámica que, según dijo, habían planeado atentados contra israelíes.

Egypt begins contact with Palestinians and Israelis to secure Gaza truce – Islamic Jihad spokesperson pic.twitter.com/i4GiYNB0TA — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 10, 2023

Ataques entre Israel y Gaza

El Ejército israelí dijo que había atacado más de 50 objetivos, incluidos lugares de lanzamiento de cohetes, mientras sonaban explosiones en toda la Franja de Gaza. La Yihad Islámica dijo que tres casas de Gaza, que parecían haber sido evacuadas tras las advertencias, fueron atacadas al anochecer.

Minutos después de que comenzaron los ataques aéreos, sonaron las sirenas en Israel, inicialmente en las comunidades fronterizas, pero pronto también en la capital comercial, Tel Aviv, a 60 kilómetros al norte de Gaza, y sus alrededores.

Se dispararon más de 400 cohetes, según Netanyahu, una cuarta parte de los cuales caían en Gaza.

El mando conjunto de los grupos militantes de Gaza, que incluye a la Yihad Islámica y a los dirigentes de Hamás en el enclave, reivindicó la autoría de las salvas. Sin embargo, militares israelíes afirmaron que no habían visto indicios de que Hamás, que se cree que tiene cientos de cohetes en su arsenal, hubiera disparado ningún misil.

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Israeli pre-dawn airstrikes on Gaza killed three Islamic Jihad commanders and at least 10 civilians, drawing threats of reprisals from the faction and censure from Egypt, which has mediated past ceasefires in the enclave https://t.co/v7XuIJhN6v pic.twitter.com/ebMjLiPhTr — Reuters (@Reuters) May 9, 2023

Vícitmas por los ataques

En total, 20 palestinos, entre ellos al menos cinco mujeres y cinco niños, así como tres altos mandos de la Yihad Islámica y cuatro tiradores, han muerto desde que Israel lanzó los ataques antes del amanecer del martes, informaron funcionarios sanitarios palestinos.

Entre las víctimas mortales del miércoles había una niña de 10 años, aunque las circunstancias de su muerte no estaban claras.

Los grupos militantes dijeron que las salvas de cohetes eran una represalia por los ataques israelíes, que describió como "un bombardeo salvaje y traicionero a casas de civiles que provocó varios mártires inocentes".

En Gaza, los comercios y las escuelas permanecieron cerrados, Israel mantuvo cerrados sus dos pasos comerciales y de personas con Gaza. La medida impediría la entrada de mercancías, combustible y ayuda humanitaria, así como de pacientes, que reciben tratamiento en hospitales de Cisjordania e Israel.

