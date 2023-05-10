VIDEO: Israel continúa sus ataques aéreos en contra de la Yihad Islámica en Gaza

Por segundo día consecutivo, la fuerza aérea de Israel golpeó objetivos de la Yihad Islámica en Gaza, miengras que los militantes palestinos en el enclave, comenzaron a lanzar cohetes a través de la frontera, situación que ha hecho sonar las sirenas, además de que ha enviando a los residentes a refugiarse en lugares tan lejanos como Tel Aviv.

El ejército de Israel difundió un video que supuestamente muestra ataques aéreos contra la Yihad Islámica en Gaza y otro de soldados israelíes preparándose para lanzar ataques en una base militar. Agencias internacionales no ha podido verificar de forma independiente la autenticidad del video o la fecha o el lugar en que se filmó.

LIVE: View of #Gaza after #Israel bombs civilians to continue their extermination campaign of the #Palestinians with the financial and political support of the #BidenAdministration https://t.co/vedKA0Iaoq via @YouTube — How soon is now? gazafightsforfreedom.com (@73pissclams) May 10, 2023

Israel ataca objetivos de la Yihad Islámica en Gaza

El ejército israelí señaló que estaba tratando de atacar los sitios de los cohetes de forma preventiva, ya que las explosiones sacudieron diferentes puntos, incluido uno al que los testigos describen como un campo de entrenamiento en la parte norte de la Franja de Gaza y un área abierta en el sur.

Al menos un hombre murió y otro resultó herido, informaron funcionarios médicos. Sus identidades no quedaron claras de inmediato. Minutos después de los ataques, sonaron las sirenas en Israel, en un inicio solo entre las comunidades fronterizas, pero poco después también en los alrededores de la capital comercial Tel Aviv, ubicada a unos 60 kilómetros al norte de Gaza. No hubo noticias inmediatas de víctimas en Israel.

Smoke billows from a building in Tel Aviv after a rocket was fired from the Palestinian side.#Israel , #TelAviv pic.twitter.com/HyOvUKtwUN — Nargis Bano (@NargisBano70) May 10, 2023

Humo sale de un edificio en Tel Aviv tras el supuesto impacto de un cohete lanzado desde el lado palestino

En Gaza, se podían ver múltiples estelas ascendiendo sobre el cielo a medida que se lanzaban los cohetes. Explosiones en el aire señalaron intercepciones por parte del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro de Israel.

El pasado martes 9 de mayo de 2023, Israel lanzó una serie de ataques que, según informó, estaban dirigidos a los principales líderes de la Yihad Islámica, responsables de planificar ataques contra Israel. Al menos 10 civiles murieron en los ataques, así como tres altos mandos.

No hubo un reclamo inmediato de responsabilidad por los cohetes del miércoles. La Yihad Islámica había prometido tomar represalias por los ataques del martes.

Cúpula de Hierro de Israel protege a sus residentes

VIDEO: Cohetes interceptados por el sistema israelí Cúpula de Hierro.



Solo hoy los terroristas palestinos dispararon más de 300 cohetes hacia Israel.



¿Cuántos civiles israelíes hubieran muerto si Israel no tuviera la Cúpula de Hierro?



pic.twitter.com/Fh6W7UofjY — Gabriel Chocron (@GabrielChocron) May 10, 2023

Cabe señalar que hasta el 30 por ciento de los residentes de las comunidades fronterizas de Israel fueron evacuados a manera de precaución, señaló el jefe municipal Gadi Yarkoni a la radio Kan.