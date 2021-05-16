Papa Francisco pide detener la violencia entre Israel y Palestina

El papa Francisco calificó este domingo de “terrible e inaceptable” la pérdida de vidas inocentes en la escalada de violencia entre Israel y Palestina y alertó que este nuevo ciclo del conflicto podria recrudecerse.

“En estos días, los violentos enfrentamientos armados entre la Franja de Gaza e Israel han tomado el relevo y corren el riesgo de degenerar en una espiral de muerte y destrucción”, dijo el papa argentino tras su oración Regina Caeli.

Agregó que "numerosas personas han resultado heridas y muchos inocentes han muerto. Entre ellos hay niños, y esto es terrible e inaceptable.

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“Me pregunto: ¿a dónde llevarán el odio y la venganza? ¿Realmente creemos que podemos construir la paz destruyendo al otro?”, indicó Francisco, de 84 años.

El pontífice, que acostumbra utilizar sus intervenciones del domingo desde el Palacio Apostólico para mencionar los hechos de la actualidad, urgió a una desescalada de violencia en Oriente Medio.

“Hago un llamamiento a la calma y, a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, a detener el estruendo de las armas y a recorrer los caminos de la paz, también con la ayuda de la Comunidad Internacional”, insistió al tiempo que expuso la violencia que ha surgido en las ciudades “mixtas” israelíes, donde cohabitan judíos y palestinos con ciudadanía israelí.

“El aumento del odio y la violencia que está envolviendo a varias ciudades de Israel es una grave herida a la fraternidad y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos”, señaló. “Será difícil de curar si no hay una apertura inmediata al diálogo”, dijo Francisco.

Bombardeos han dejado casi 200 muertos en Gaza

Este domingo se vivió uno de los más cruentos ataques aéreos de Israel a la Fraja de Gaza que a casi una semana de iniciada la escalada de violencia ha dejado más de 170 personas sin vida.

Del total de muertos, 47 son menores de edad y 29 mujeres, mientras que el número de heridos en Gaza se elevó a mil 200, de acuerdo con los reportes de ese país.

Los ataques más recientes de Israel contra la ciudad de Gaza destruyeron tres edificios y causaron la muerte de menos a 33 personas, entre ellos ocho niños. Se trata del bombardeo más letal desde que estallaron los intensos combates entre Israel y los gobernantes militantes de Hamas del territorio hace casi una semana.

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