Ejecutan a Alejandro Lanuza, regidor de Salvatierra y hermano de exalcaldesa

Alejandro Lanuza Hernández, regidor de Salvatierra, Guanajuato, y hermano de la exalcaldesa Alejandrina Lanuza, fue asesinado esta mañana por hombres armados en la zona Centro del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, antes de las 9:30 de la mañana de este miércoles 11 de octubre, vecinos de los portales de la calle Zaragoza reportaron detonaciones de arma de fuego.

Al lugar, llegaron elementos de la policía municipal y Cruz Roja, quienes confirmaron que había un hombre con impactos de arma de fuego y lo identificaron como regidor de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el cabildo.

En redes sociales circularon video en los que se observa a los paramédicos atendiendo al regidor heridos y subiéndolo a la ambulancia en tanto los elementos de seguridad resguardan la zona.

🚨#AlertaADN

Tristes noticias... Asesinaron al regidor de Salvatierra, Alejandro Lanuza Hernández, hermano de la exalcaldesa Alejandrina Lanuza. La @FGEGUANAJUATO comienza la investigación pic.twitter.com/Xyjv9XIF6I — adn40 (@adn40) October 11, 2023

El gobierno municipal de Salvatierra emitió un comunicado en el que ofrece su pésame a la familia y confirma el homicidio del regidor de extracción panista.

"Con profunda consternación, el Gobierno Municipal de Salvatierra lamenta el sensible fallecimiento del Regidor Alejandro Lanza Hernández, quien fue víctima de un cobarde ataque esta mañana en la intersección de las calles Ignacio Zaragoza y Fernando Dávila. Tras el incidente, fue inmediatamente trasladado a un hospital local, aunque lamentablemente perdió la vida a causa de las heridas sufridas", informó.

Condenó el "cobarde acto" y exigió un pronto esclarecimiento de los hechos.

"En este sentido, manifestamos nuestra total disposición para colaborar de la mano con la Fiscalía, proporcionando todos los elementos necesarios que contribuyan a la pronta resolución de este lamentable crimen y la detención de quien o quienes resulten responsables.

Confirman muerte de regidor de Salvatierra

Por otra parte, Jesús Oviedo, secretario de gobierno del estado envió, a través de redes sociales, sus condolencias a familiares y amigos del regidor panista.

“Lamento y condeno el ataque ocurrido en contra del Regidor de Salvatierra Alejandro Lanuza Hernández, desde la @SEGOBGTO nuestras condolencias a su familia y amigos”, indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Lamento y condeno el ataque ocurrido en contra del Regidor de Salvatierra Alejandro Lanuza Hernández,desde la @SEGOBGTO nuestras condolencias a su familia y amigos.



Colaboramos con las autoridades locales y con la @FGEGUANAJUATO, para el esclarecimiento de este lamentable hecho — Jesús Oviedo (@JesusOviedoH) October 11, 2023

Más tarde, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo se refirió a la muerte del regidor mediante la publicación de una esquela en sus redes sociales.

"Me uno a la pena que embarga a familiares de Alejandro Lanuza Hernández, fue siempre un amigo comprometido con trabajar por el bien común y una persona excepcional. Extiendo mi más sentido pésame y pronta resignación a familiares y amigos. Descanse en paz", escribió.