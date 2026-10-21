Cafeína: Neurobiólogo asegura que el café, con cafeína o descafeinado mejora la salud mental y la microbiota

¿El café puede beneficiar al cerebro y al intestino incluso cuando no tiene cafeína? La ciencia apunta a que algunos de sus componentes podrían influir en la microbiota intestinal y que su consumo está relacionado con una menor presencia de síntomas depresivos. Sin embargo, los resultados dependen del tipo de estudio y todavía no permiten asegurar que el café prevenga o trate problemas de salud mental.

La clave está en que el café contiene mucho más que cafeína: también aporta polifenoles y otros compuestos que los investigadores estudian por sus posibles efectos en el organismo.

¿Cómo influye el café en la microbiota intestinal?

Una investigación publicada en International Journal of Food Microbiology evaluó a 16 adultos sanos que tomaron tres tazas diarias de café instantáneo durante tres semanas. Los investigadores observaron un aumento de las bacterias del género Bifidobacterium, aunque no encontraron cambios importantes en el conjunto de la microbiota intestinal.

Otro estudio, publicado en 2020 en la revista Food & Function, analizó extractos de café regular y descafeinado en condiciones de laboratorio. Algunos de estos extractos favorecieron el crecimiento de bacterias probióticas, lo que sugiere que ciertos componentes del café podrían tener efectos prebióticos. No obstante, los resultados de laboratorio no demuestran que el mismo efecto ocurra necesariamente en el intestino humano.

Estos hallazgos son relevantes porque la microbiota participa en distintos procesos digestivos y metabólicos. Aun así, no existe una respuesta única sobre cómo reaccionará cada persona al consumo de café.

☕ Un nuevo estudio publicado en Nature Communications analiza cómo el consumo habitual de café puede influir en el microbioma intestinal, el eje microbiota-intestino-cerebro, la fisiología y algunas medidas cognitivas. https://t.co/57mNvsjXu4 — SEMiPYP (@SEMiPYP) May 10, 2026

¿Tomar café puede mejorar la salud mental?

Una revisión sistemática y metaanálisis publicado en 2023 en Frontiers in Nutrition reunió 29 estudios con un total de 422 mil 586 participantes para analizar la relación entre el consumo de café, cafeína y síntomas depresivos.

Los investigadores encontraron una asociación entre un mayor consumo de café y una menor presencia de síntomas depresivos. Sin embargo, calificaron como baja la calidad de la evidencia para esa relación y señalaron que hacen falta más estudios para establecer si existe un vínculo causal.

Esto significa que los resultados no prueban que tomar café evite la depresión ni que pueda sustituir un tratamiento médico. También es importante distinguir entre los efectos de la bebida completa y los de la cafeína por separado.

¿El café descafeinado ofrece los mismos beneficios?

La cafeína no es el único componente del café que interesa a los investigadores. Los polifenoles y otros compuestos presentes en la bebida podrían participar en sus efectos sobre las bacterias intestinales.

Los estudios de laboratorio sobre café descafeinado muestran que algunos de sus componentes pueden influir en el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, esa evidencia no basta para afirmar que el café con y sin cafeína produzca exactamente los mismos beneficios en la salud mental o intestinal.

Por ello, la afirmación de que ambas versiones mejoran la salud debe tomarse con cautela: hay resultados prometedores, pero la evidencia disponible no demuestra que el café descafeinado mejore por sí mismo la salud mental de todas las personas.

En cualquier caso, el café sigue siendo objeto de investigación por la posible relación entre sus componentes, el intestino y el cerebro. La cantidad consumida, la tolerancia individual y el contexto de salud también importan.