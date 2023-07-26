El cambio climático inducido por el ser humano ha desempeñado un papel "absolutamente abrumador" en las olas de calor extremo que han asolado América del Norte, Europa y China este mes, según una evaluación realizada por científicos.

Sin el cambio climático inducido por el ser humano, los eventos de este mes habrían sido "extremadamente raros", según un estudio de World Weather Attribution, un equipo global de científicos que examina el papel que juega el cambio climático en el clima extremo. Izidine Pinto, del Instituto Meteorológico Real de los Países Bajos, uno de los autores del estudio, dijo a Reuters que la evidencia del vínculo era "inequívoca".

A lo largo de julio, el clima extremo ha causado estragos en todo el planeta, con temperaturas récord en China, Estados Unidos y el sur de Europa, provocando incendios forestales, escasez de agua y un aumento de los ingresos hospitalarios relacionados con el calor. Durante el fin de semana, miles de turistas fueron evacuados de la isla griega de Rodas para escapar de los incendios forestales causados por una ola de calor sin precedentes.

Además de afectar directamente la salud humana, el calor ha causado daños a los cultivos a gran escala y pérdidas de ganado, dijeron los científicos, con cultivos de maíz y soja de EE. UU., ganado mexicano, aceitunas del sur de Europa y algodón chino, todos gravemente afectados.

Izidine Pinto / Meteorólogo:

“En términos de olas de calor, más a menudo vemos que cada estudio que hacemos, vemos la huella del cambio climático intensificando este tipo de eventos, de olas de calor. Entonces, está bastante claro. Es inequívoco que el cambio climático inducido por el hombre está influyendo en los eventos de olas de calor en términos de intensidad y frecuencia de ocurrencia”.

my chart gives a better reflection than his chart of the cyclical patterns

but then you can always tell a climate change cultusts by their lack of brain cells and evidence. pic.twitter.com/CShPKdE9ih — Didtheearthmoveforyou? (@Didtheearthmov1) July 25, 2023

Olas de calor extremo serán cada vez más comunes

El Niño probablemente contribuyó al calor adicional en algunas regiones, pero el aumento de los gases de efecto invernadero fue el factor principal, dijeron los científicos, y las olas de calor serán cada vez más probables si no se reducen las emisiones.

Estimaron que es probable que se produzcan períodos prolongados de calor extremo cada dos a cinco años si las temperaturas globales promedio aumentan 2°C por encima de los niveles preindustriales. Actualmente se estima que las temperaturas promedio han aumentado más de 1.1C.

John Noel, un destacado activista climático de Greenpeace, dijo a Reuters que el calor extremo causado por el cambio climático ya está teniendo impactos económicos devastadores y estimulando una mayor migración y escasez de alimentos.