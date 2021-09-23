“El Chacal” recibe otra condena por el atentado de 1974 en Francia

La justicia francesa condenó a cadena perpetua al venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alías "El Chacal", por el atentado de 1974 en una galería comercial en París, Francia, que dejó dos muertos y 34 heridos.

El Tribunal de lo Criminal de París destacó “la especial violencia”, del atentado perpetrado para “presionar al Estado”, por lo que fue sentenciado por tercera vez a cadena perpetua.

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Tras dos días de juicio, "El Chacal", de 71 años de edad, recibió el anuncio de la pena de pie y con un “muchas gracias”.

En 2018, la justicia francesa ya había declarado su culpabilidad por el ataque de 1974 en el centro de París. Sin embargo, en noviembre de 2019 la Corte de Casación ordenó que se revisara la pena impuesta, y que se celebrara un nuevo juicio únicamente sobre la pena, que este jueves fue confirmada.

El ataque en Drugstore tuvo lugar el 15 de septiembre de 1974 en París. Cuando una granada estalló en la planta baja de la entonces popular galería comercial, dejando dos personas muertas.

De acuerdo con la investigación, la granada usada en el atentado del Drugstore pertenecía al mismo lote robado en una base militar en Alemania y que habían sido halladas en la casa de la amante de "El Chacal".

"El Chacal" enfrenta su tercera cadena perpetua

El terrorista venezolono enfrenta su tercera cadena perpetua en Francia, desde su detención en 1994 en Sudán. La del soble asesinato en 1974 en París y cuatro atentados con bomba cometidos en el país europeo entre 1982 y 1983, que dejaron 11 muertos y 191 heridos.

La acusación de 1974, consideró al venezolano un brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y responsable de aquel atentado que perseguía presionar a Francia para liberar a un miembro del Ejército Rojo Japonés detenido en Orly.

Los servicios secretos franceses le atribuyeron entonces otros atentados y acciones espectaculares, como la toma de rehenes en la embajada francesa en La Haya, el intento de ataque contra dos aviones israelíes en Orly y el secuestro de los ministros de Petróleo de los países de la OPEP en Viena, todos ellos cometidos entre 1974 y 1975.

Tras varios años refugiado en países del este de Europa, con regímenes comunistas, o en países árabes, los servicios secretos franceses lograron arrestarlo en Sudán en 1994 y trasladarlo a Francia.

