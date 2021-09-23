Daniel Foote, enviado de EU a Haití, renuncia por tratos a migrantes

Daniel Foote, el enviado especial de Estados Unidos para Haití, presentó su renuncia este jueves en una carta en la que criticó a Washington por deportar desde un campamento fronterizo a cientos de migrantes a la nación caribeña y darles un “trato inhumano”.

La dimisión fue confirmada por un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado estadounidense, según información de Reuters.

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“No me asociaré con la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes irregulares haitianos”, declaró Daniel Foote en la carta dirigida al secretario de Estado Antony Blinken.

Foote, un diplomático de carrera nombrado en julio como enviado especial a Haití, dijo que las condiciones en el país eran tan malas, que los funcionarios estadounidenses estaban confinados a recintos seguros.

El pueblo de Haití está sumido en la pobreza y es rehén del terror por parte de las bandas que controlan el país, necesita ayuda inmediata.

La renuncia de Daniel Foote ocurre días después de que agentes de la patrulla fronteriza utilizaron caballos para capturar a los haitianos e impedir que cruzaran a Estados Unidos y solicitaran asilo.

Al respecto, Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que los agentes implicados en las persecuciones a caballo se encuentran en baja administrativa, por sus acciones “brutales e inadecuadas”.

Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se comunicó con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para expresarle su “preocupación por el maltrato de migrantes por parte de la patrulla fronteriza”.

En la llamada, Harris le pidió a Mayorkas que se asegure que los agentes migratorios tratarán “a la gente con dignidad, de forma humana y coherente con las leyes y los valores estadounidenses”.

Más de mil migrantes han sido deportados a Haití

La renuncia de Daniel Foote sigue a la creciente presión sobre la administración del presidente estadounidense Joe Biden, proveniente de las Naciones Unidas y de sus compañeros demócratas, por el trato a los haitianos en un campamento de migrantes en Del Río, Texas, cerca de la frontera con México.

De acuerdo con Reuters, hasta 14 mil personas llegaron a congregarse en el campamento la semana pasada, pero la población se ha reducido a menos de la mitad debido a los vuelos de expulsión y las detenciones.

|Reuters

Estados Unidos retornó a mil 401 migrantes del campamento a Haití y detuvo a otras tres mil 206 personas, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el miércoles por la noche.

Las deportaciones se produjeron en medio de una profunda inestabilidad en la nación caribeña, la más pobre del hemisferio occidental, donde el asesinato del presidente, la violencia de las pandillas y un gran terremoto han sembrado el caos en las últimas semanas.

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