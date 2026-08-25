Así cayó “El Chapo” Guzmán: la historia detrás de su tercera captura

El nombre de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha vuelto a acaparar las noticias, tras el reciente estreno de una película que narra la verdadera historia detrás de su captura en enero de 2016, luego de que el 11 de julio de 2015 escapara por un túnel en el penal del Altiplano.

El 8 de enero de 2016, el líder del Cártel de Sinaloa puso fin a sus “vacaciones” y fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, durante el operativo “Cisne Negro”.

Historia de la captura de Joaquín “El Chapo” Guzman en Los Mochis, Sinaloa

El capo mexicano era uno de los criminales más buscados por todo el mundo, luego de que en julio de 2025 escapara de un penal de máxima seguridad y frente a las narices de las autoridades.

El líder del cártel de Sinaloa escapó por segunda ocasión a través de un túnel que conectaba la regadera de su celda con una casa en construcción en el exterior. Desde entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto atravesó uno de sus momentos más difíciles; ¿cómo era posible que se les escapara este criminal?

Pero en enero de 2016, la historia cambiaría. De acuerdo a la Crónica Presidencial, el operativo para su recaptura incluyó al Ejército Mexicano, la Policía Federal y la entonces Procuraduría General de la República y el CISEN.

Cronología de la captura de “El Chapo” Guzmán

La noche y madrugada del 8 de enero, elementos de la Armada de México llegaron hasta un inmueble de Los Mochis que era considerado una casa de seguridad.

El objetivo era capturar a uno de los hombres de confianza del líder criminal, pero durante este operativo, las autoridades descubrieron que en el lugar también se encontraba Joaquín Guzmán Loera.

De acuerdo con la versión oficial, varios hombres armados se enfrentaron con los elementos de la Marina, en donde 5 presuntos integrantes del grupo criminal murieron y otros resultaron heridos.

En medio del caos, “El Chapo” consiguió escapar a través de la red de drenaje junto con Orso Iván Gastélum, conocido como “El Cholo Iván”, donde salieron por una alcantarilla ubicada en una avenida de Los Mochis.

¿Quién detuvo a “El Chapo Guzmán” después de que escapó por el drenaje?

De acuerdo a diversos testimonios, elementos de la Policía Federal detectaron uno de los automóviles en el que viajaban los fugitivos, el cual contaba con reporte de robo, por lo que se desató una persecución.

Según la versión pública ofrecida entonces por Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, dos agentes federales interceptaron el automóvil y trasladaron a los fugitivos hacia el motel Doux, mientras llegaban refuerzos.

Aunque fue la propia Presidencia presentó la recaptura como resultado del trabajo coordinado entre instituciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia.

¿Qué pasó con "El Chapo" después de su captura en Los Mochis?

La captura del 8 de enero de 2016 marcó el final de su segunda etapa como fugitivo. Esta vez, el gobierno mexicano buscó evitar que volviera a escapar.

Para 2017, el capo fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple una condena de cadena perpetua más 30 años adicional en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

